Защита от кибербуллинга: что даст разрабатываемый законопроект

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще в Послании 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять законодательные меры по защите граждан, а в особенности детей, от кибербуллинга. На сегодня соответствующий законопроект находится в стенах Мажилиса. Что даст документ и какие меры планирует принять государство по борьбе с кибербуллингом, рассказала директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства информации и общественного развития РК Зарина Баянова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В настоящее время, как нам известно, в Мажилисе Парламента Республики Казахстан рассматривается законопроект, в рамках которого Правительство планирует урегулировать вопросы кибербуллинга в отношении граждан. Расскажите, какой механизм предусматривает данный законопроект?

- Да действительно 1 сентября 2020 года Глава государства в своем Послании народу Казахстана дал поручение «принять законодательные меры по защите граждан, особенно детей, от кибербуллинга». Данное поручение вошло в Общенациональный план по реализации Послания Главы государства. На сегодняшний день в рамках исполнения вышеуказанного поручения Главы государства Правительством разработан пакет поправок, который включен в законопроект по вопросам защиты прав ребенка, инициированного депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Представленный пакет поправок предусмотрен в Законах о СМИ, о правах ребенка в РК, об образовании, о связи, об информатизации. В первую очередь вносится понятие «буллинга/кибербуллинга».

Где устанавливается, что буллинг и травля это равнозначные понятия, под которые подпадают действия лица или группы лиц унизительного характера. При этом, в случае применения данными лицами средств информационно-коммуникационных технологий данные действия будут относиться к кибербуллингу.

Кроме того, в законопроекте предусмотрено введение новых компетенций уполномоченных органов:

- министерство образования и науки на разработку и утверждение Правил профилактики травле (буллингу) в образовательном процессе;

- министерство информации и общественного развития на:

введение единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан;

утверждение порядка взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами по вопросам ведения единого реестра учета интернет-ресурсов, размещающих информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан;

утверждение порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан.

Представленные компетенции уполномоченных органов позволят на подзаконном уровне более детально расписать механизмы по противодействию буллинга/ кибербуллинга в отношении граждан.

- Можете ли вы более детально рассказать, что делать человеку, столкнувшемуся с травлей в социальной сети? Кому жаловаться?

- В настоящее время действующее законодательство уже предусматривает административную и уголовную ответственность за деяния, совершенные в виде буллинга или кибербуллинга, как в отношении несовершеннолетних, так и взрослых граждан, в виде клеветы, оскорбления, доведения до самоубийства и т.п.

При этом, выше представленные нормы работают в частном или частно-публичном порядке, поэтому для возбуждения уголовного дела необходимо заявление самой потерпевшей стороны.

В связи с чем, лицо, в отношении которого осуществляется кибербуллинг в социальных сетях, а также его законный представитель в отношении несовершеннолетних, имеют право обратиться в правоохранительные органы с заявлением по фактам травли в социальных сетях.

На основании данного заявления сотрудники правоохранительных органов, в рамках порядка взаимодействия уполномоченного органа с государственными органами, установленного законодательством РК, обратятся в Министерство информации и общественного развития с уведомлением о фактах кибербуллинга в отношении гражданина.

При этом, отмечаем, что гражданин, столкнувшийся в социальных сетях в отношении себя с травлей, имеет право также параллельно обратиться в наше министерство в целях оперативного удаления в социальных сетях противоправной переписки.

На основании представленного уведомления от сотрудников правоохранительных органов или обращения от гражданина Министерство информации и общественного развития проводит проверку социальных сетей, на подтверждение фактов указанных в документах, в случае выявления фактов кибербуллинга, подготовит предписание в социальные сети о необходимости принятия мер по ограничению доступа к противоправному ресурсу либо его удалению. Так, в Законе о связи предлагается установить, что собственник онлайн- платформы (социальной сети), как самостоятельный субъект, который наравне с операторами связи и ГТС может удалять противоправный контент со своего ресурса в случае получения предписания от уполномоченного органа в области информации.

При этом, законопроектом предусмотрено, что руководитель филиала (представительства) иностранной социальной сети на территории Республики Казахстан обязан в течение не более двадцати четырех часов после получения предписания от уполномоченного органа в области информации его исполнить.

- За какие действия по кибербуллингу, за какие конкретные слова можно привлечь человека к ответственности? Какое наказание предусмотрено?

- Данный вопрос больше относится к компетенции правоохранительных органов. При этом, со своей стороны хотелось бы ответить, что при поступлении обращений от граждан по фактам травли их в социальных сетях, министерство будет придерживаться трех основных критериев. Первое - это умышленные действия в отношение со стороны другого лица или группы лиц, осуществляющих переписку.

Второе - это ее противоправность, например, в переписки есть оскорбление, унижение чести и достоинства, подстрекательство на совершение каких-либо противоправных действий.

И третье - это систематичность, то есть неоднократное высказывание в отношение только одного определенного лица. В случае, если представленная переписка будет отвечать в комплексе всем вышеперечисленным критериям, тогда министерство в обязательном порядке подготовит предписание для социальной сети по удалению либо ограничению доступа к данной переписке.

Что же касается видов наказаний за травлю в социальных сетях и ее квалификацию, по данным вопросам, конечно, лучше всего обратится в органы внутренних дел, которые смогут детально рассказать свои критерии.

- Как определить тех, кто оставил запись в социальной сети?

- Действительно, в настоящее время у обычных граждан, подвергающихся кибербуллингу в социальных сетях, нет возможности самостоятельно определить, кто именно делает записи, для подачи искового заявления в рамках гражданского процесса.

В связи с чем, правительством разработаны нормы в Закон об информатизации, где вводятся понятия для социальных сетей (онлайн-платформа) и мессенджеров (сервис обмена мгновенными сообщениями), а также статья, регулирующая деятельность иностранных социальных сетей и мессенджеров на территории РК.

В рамках данных норм установлено, что для осуществления деятельности на территории Республики Казахстан собственники и (или) иные законные представители иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями проводят обязательную государственную регистрацию юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства) иностранных юридических лиц. Руководителем филиала (представительства) иностранной онлайн-платформы или сервиса обмена мгновенными сообщениями на территории Республики Казахстан не могут быть иностранцы либо лица без гражданства.

Таким образом, после вступления в законную силу представленного законопроекта, на территории Республики Казахстан должны появиться филиалы или представительства иностранных социальных сетей и мессенджеров.

Это позволит правоохранительным органам делать запросы в филиалы или представительства иностранных социальных сетей об установлении личности лиц, осуществляющих травлю в социальных сетях, в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий по заявлениям граждан, подвергшихся буллингу.

Кроме того, наличие здесь филиалов или представительств иностранных социальных сетей и мессенджеров позволит уполномоченным органам более оперативно взаимодействовать с ними.

- Какие меры будут приняты в отношении иностранных социальных сетей и мессенджеров, которые не откроют свой филиал или представительство на территории Республики Казахстан.

- Во-первых, хотелось бы отметить, что законопроектом предусматривается отлагательный срок на проведение процедуры государственной регистрации юридического лица или учетной регистрации филиала (представительства) иностранных юридических лиц на 6 месяцев. Во-вторых, министерство планирует в ближайшее время начать процедуры переговоров с собственниками иностранных социальных сетей и мессенджеров о разъяснении разработанных нормах и причинах открытия филиалов или представительств на территории Республики Казахстан.

Кроме того, как показывает международный опыт, за последнее время ряд зарубежных стран принял аналогичные нормы (Турция, Германия, Франция) и на их территории открылись или филиалы иностранных социальных сетей и мессенджеров, либо были назначены представители для взаимодействия с уполномоченными органами.

В случае, если иностранная онлайн-платформа, сервис обмена мгновенными сообщениями не проведет процедуру обязательной государственной регистрации филиала (представительства) на территории РК, то в отношении них могут быть приняты ограничительные меры в соответствии с разрабатываемыми министерством правилами ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами Республики Казахстан.