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Защита от COVID-19: в Британии начинают испытания терапии антителами

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Декабря 2020, 03:00
Защита от COVID-19: в Британии начинают испытания терапии антителами

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании начаты первые в мире клинические испытания нового способа защиты организма от коронавируса при помощи антител. В них принимают участие десять человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими COVID-19 в течение последних восьми дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Ученые надеются, что такая терапия может экстренно защитить людей, подверженных риску осложнений при Covid-19, которые не успели сделать обычную прививку от коронавируса - или же вакцинация им противопоказана.


Великобритания  
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