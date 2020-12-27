Защита от COVID-19: в Британии начинают испытания терапии антителами

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Великобритании начаты первые в мире клинические испытания нового способа защиты организма от коронавируса при помощи антител. В них принимают участие десять человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими COVID-19 в течение последних восьми дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Ученые надеются, что такая терапия может экстренно защитить людей, подверженных риску осложнений при Covid-19, которые не успели сделать обычную прививку от коронавируса - или же вакцинация им противопоказана.

Кроме того, новый метод лечения теоретически способен противостоять вспышкам заболевания в закрытых группах людей.

Во время испытаний, которые проводятся в больницах Университетского колледжа Лондона, пациентам делают два укола с разными антителами к COVID-19. Медики хотят выяснить, помогают ли они людям не заболеть коронавирусом - или по крайней мере пережить заболевание без серьезных симптомов. Технологию такого лечения разработала международная фармацевтическая компания AstraZeneca.

Организм человека вырабатывает иммунитет лишь в течение нескольких недель после вакцинации. То есть когда человек оказался в контакте с заболевшим и вирус попал в организм, прививку делать уже поздно.

Новая терапия при помощи моноклональных (то есть произошедших из одной клетки) антител призвана нейтрализовать коронавирус немедленно. Кроме того, она защищает организм пациентов от COVID-19 в течение года.

Поиск добровольцев

Если лечение при помощи антител окажется успешным, оно может применяться для тех, кто находился в контакте с заболевшими коронавирусом, таких как медицинские работники, пациенты больниц или жители домов престарелых. Кроме того, его можно применять для предотвращения вспышек заболевания в определенных группах людей, например, среди студентов, живущих в одном общежитии.

Новую терапию также могут прописывать страдающим от хронических заболеваний.

Ученые хотят привлечь для испытаний 1 тыс. добровольцев, их поиск идет в местах с высоким риском распространения Covid-19, таких как общежития или больницы. Желающие принять в них участие должны доказать, что недавно контактировали с теми, у кого был выявлен коронавирус.

Как объясняет вирусолог из Университетского колледжа Лондона Кэтрин Хоулихан, при терапии организм получает чужие антитела, и «ему уже не нужно делать это самостоятельно».

«Нам известно, что эта комбинация антител может нейтрализовать вирус. Поэтому мы надеемся подтвердить, что такой укол позволяет немедленно защитить от COVID-19 тех, кто оказался в контакте с заболевшим и делать прививку слишком поздно», - говорит Хоулихан.

По ее словам, эта технология уже успешно применяется для людей, которые подвергаются риску заболеть другими вирусами, такими как бешенство или ветрянка у беременных.

Кроме того, в больницах Университетского колледжа Лондона проверяют, способна ли та же терапия с антителами стать аналогом обычной прививки, то есть защитить организм еще до того, как он столкнется с вирусом.

Это может быть особенно полезно для людей с иммунологической недостаточностью или тех, кто проходит процедуры, связанные с подавлением иммунитета, например, химиотерапию.

Очень дорогое удовольствие

Как говорит специалист по инфекционным заболеваниям Ники Лонгли, исследующая новый метод лечения, в испытаниях принимают участие пациенты с заболеваниями, которые влияют на способность организма вырабатывать иммунитет после вакцинации, такими, как рак или ВИЧ. «Мы хотим предложить эффективную альтернативную защиту людям, которые, возможно, не могут рассчитывать на вакцину», - объясняет Лонгли.

Кэтрин Хоулихан соглашается, что терапия при помощи антител может быть временным решением для людей с хроническими заболеваниями перед тем, как они смогут сделать обычную прививку.

Однако она отмечает, что такой способ лечения нельзя рассматривать как полноценную альтернативу вакцинации. К тому же его стоимость намного выше: каждая доза, вероятно, будет стоить несколько сотен фунтов.

Терапия при помощи антител будет испытываться в нескольких городах США, а также в еще четырех больницах Великобритании. Однако добровольцев пока ищут только в Лондоне.

Ожидается, что результаты двух типов клинических испытаний - для людей до и после контакта с заболевшими - появятся весной.