9 Июня 2022 15:59

Защита экс-министра Биртанова повторно попросила отстранить судью от дела

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Адвокат бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова Нурлан Бейсекеев повторно заявил отвод председательствующему судье Ибрагиму Алькенову. В отводе было отказано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поводом для отвода стал отказ судьи принимать в рассмотрение ходатайство о вызове представителя потерпевшей стороны, Министерства здравоохранения РК, Аскара Акбаева в качестве свидетеля. Аналогичное ходатайство было заявлено 26 мая.

По словам защитника Ержана Биртана, А. Акбаев является подписантом важного документа между Министерством здравоохранения, республиканским центром электронного здравоохранения и компанией Ericsson Nicola Tesla и не может быть и свидетелем, и потерпевшим.

Как заявил ранее судья Ибрагим Алькенов, доводы о том, что Акбаев в дальнейшем должен быть опрошен в качестве свидетеля, не являются основанием для его отстранения. Он может быть допрошен в качестве представителя потерпевшего, и сторона защиты сможет задать вопросы касаемо обстоятельств дела.

«Оснований отводить судью Алькенова от рассмотрения по настоящему делу я как судья не усмотрел, поскольку вами, участниками процесса, в этом же судебном заседании похожее ходатайство было уже заявлено - о то м, чтобы представителя потерпевшего Акбаева допросить в качестве свидетеля, то есть исключить из числа представителей потерпевшей стороны. Суд считает, это недостаточное основание для отвода судьи Алькенова от рассмотрения дела», - пояснил решение судья сарыаркинского районного суда №2 Сабыржан Каримов.

Сегодня планировалась третья попытка выбрать переводчика для перевода документов с английского на русский язык. Адвокат Н. Бейсекеев также высказал недовольство запретом судьи И. Алькенова задавать вопросы касательно компетенции предлагаемого переводчика. Такое решение судья принял после отказа переводчицы участвовать в процессе из-за многочисленных вопросов адвокатов и защитников экс-министра и бывшего вице-министра Олжаса Абишева.

Предварительные слушания по уголовному делу начались 26 января. 28 января суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Повторно в суд оно поступило в начале мая. Досудебное расследование в отношении бывших министра здравоохранения Елжана Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева завершилось в июле прошлого года.

Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге.