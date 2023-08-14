Заряжающийся телефон стал причиной пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13 августа в Усть-Каменогорске в девятиэтажном жилом доме по адресу Набережная имени Славского, в квартире на седьмом этаже произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах, огонь был ликвидирован на площади 20 кв.м. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг, никого не было.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительно причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - оставленный в сети сотовый телефон.

В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

- не оставлять включенными электроприборы, уходя из дома;

- своевременно устранять нарушения;

- не включать в одну розетку сразу несколько электроприборов.

Правила поведения при пожаре:

- при пожаре немедленно обращайтесь по номерам «101» или «112»;

- не поддавайтесь панике;

- до прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям;

- отключите электричество;

- двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.

- если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.

- на балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.