Заряжающийся телефон стал причиной пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска
Жертв и пострадавших нет.
Предварительно причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - оставленный в сети сотовый телефон.
В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.
ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:
- не оставлять включенными электроприборы, уходя из дома;
- своевременно устранять нарушения;
- не включать в одну розетку сразу несколько электроприборов.
Правила поведения при пожаре:
- при пожаре немедленно обращайтесь по номерам «101» или «112»;
- не поддавайтесь панике;
- до прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям;
- отключите электричество;
- двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.
- если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.
- на балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.