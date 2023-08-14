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    23:30, 13 Август 2023 | GMT +6

    Заряжающийся телефон стал причиной пожара в многоэтажке Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 13 августа в Усть-Каменогорске в девятиэтажном жилом доме по адресу Набережная имени Славского, в квартире на седьмом этаже произошел пожар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
    Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы ДЧС ВКО в первую очередь эвакуировали по лестничному маршу 20 человек, из них 5 детей. Приложив максимально все усилия, используя спецтехнику для тушения пожаров на высотных домах, огонь был ликвидирован на площади 20 кв.м. Горели личные вещи, мебель. Как оказалось, в квартире, где был очаг, никого не было.

    Жертв и пострадавших нет.

    Предварительно причиной пожара послужило несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования - оставленный в сети сотовый телефон.

    В тушении пожара было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц спецтехники ДЧС Восточно-Казахстанской области.


    ДЧС ВКО напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности:

    - не оставлять включенными электроприборы, уходя из дома;

    - своевременно устранять нарушения;

    - не включать в одну розетку сразу несколько электроприборов.

    Правила поведения при пожаре:

    - при пожаре немедленно обращайтесь по номерам «101» или «112»;

    - не поддавайтесь панике;

    - до прибытия пожарных примите меры по эвакуации людей, сообщите соседям;

    - отключите электричество;

    - двигайтесь по лестницам, пользоваться лифтом во время пожара запрещено.

    - если выход отрезан, заделайте все щели в дверях мокрыми тряпками, позовите на помощь, ожидайте приезда пожарных в безопасной зоне (балкон, кровля дома). Прижмитесь к полу, прикройте рот и нос мокрой тряпкой.

    - на балконе плотно закройте за собой дверь, для того чтобы прекратить доступ кислорода к очагу пожара. Это дополнительное время для спасения.


    Теги:
    Пожар Восточно-Казахстанская область Происшествия Происшествия, ЧС
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