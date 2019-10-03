Зарубежный опыт борьбы с коррупцией и Казахстан – Марат Жумагулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Борьба с коррупцией является одним из важных направлений предстоящего этапа реформ в Казахстане. Как отметил в Послании народу Казахстана президент К.К. Токаев, она должна быть системной. Марат Жумагулов, заместитель директора КИСИ при Президенте РК, доктор юридических наук высказал свою позицию в отношении борьбы с коррупцией.

Как считает Президент РК Касым-Жомарт Токаев - «Необходимо восстановить антикоррупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов центральных и местных органов с участием экспертов и общественности. Следует законодательно и нормативно регламентировать ответственность первого руководителя ведомства, в котором произошло коррупционное преступление. Надо также предусмотреть строгую ответственность сотрудников самих антикоррупционных органов за незаконные методы работы и провокационные действия. Им не должно быть места в следственной практике».

«В антикоррупционной деятельности необходимо использовать уже имеющие эффективные методы, применяемые в различных странах.

При этом, нельзя думать, что коррупция удел бедных стран. Королевство Саудовская Аравия занимает 48 место в рейтинге Индекса восприятия коррупции, но многие исследователи считают, что страна серьезно подвержена коррупции. В начале года здесь прекратили широкомасштабные расследования по борьбе с коррупцией по распоряжению наследного принца Мохаммеда бин Салмана, который и начал кампанию. Он рассказал, что в бюджет королевства вернули более 106 миллиардов долларов США путем расчетов с 381 принцами, бизнесменами и высокопоставленными чиновниками», - отмечает Марат Жумагулов.

По его словам, к сожалению многие считают, что коррупция — это отношения двух сторон и не более того.

«Кто-то дает, а кто-то берет взятку. А мы к этому не имеем никакого отношения. Но этот процесс оказывает воздействие на все общество и представляет реальную угрозу каждому и всем нам.

Например, 27 января 1999 г. была принята Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию провозгласившая, что коррупция угрожает верховенству закона; демократии; правам человека; подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и социальной справедливости; препятствует конкуренции; затрудняет экономическое развитие; угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества», - подчеркивает заместитель директора КИСИ при Президенте РК.

Нужно отметить, что борьба с коррупцией в различных странах проводится самыми разными методами — от смертной казни до широкой опоры на общественную поддержку. Марат Жумагулов привел пример, как в разных странах борются с коррупцией.

В 1999 году разработанная и принятая в Сеуле по инициативе мэра Гох Куна программа «OPEN» позволила гражданам реально контролировать работу государственных чиновников. Граждане могут в любое время проследить ход рассмотрения документов по своему обращению через Интернет. Если они замечают нарушения, то могут быстро опротестовать сомнительные решения. В результате строгого следования принятым нормам чиновниками и контролю со стороны граждан коррупция во взаимодействиях частного бизнеса и муниципальных органов власти исчезла практически полностью. Этот опыт стал толчком к тому, что 2014 году группа Всемирного банка, создала портал открытых бюджетов, хранилище бюджетных данных по всему миру. 13 стран разместили в Интернете данные о государственных расходах.

В Швеции вплоть до середины XIX века коррупция считалась нормой жизни. Но элита страны предприняла серьезные меры по изменению ситуации. Правительство отказалось от политики запретов и перешло к ответственному управлению — через налоги, льготы, субсидии. Граждане получили доступ к внутренним документам государственного управления. Была создана независимая и эффективная система правосудия. Парламент установил высокие этические нормы для чиновничества, которое лишилось необоснованно высоких зарплат.

Весьма важным в искоренении коррупции считается фактор общественного мнения. В той же Швеции, если бизнесмен за короткие сроки смог стать необоснованно богатым, а источники доходов скрывает, то он подвергается своеобразному бойкоту. Если расходы чиновника больше доходов, то и здесь общественное мнение сыграет свою роль. Он будет вынужден уйти с государственной службы, причем безвозвратно. Более того, ни одна частная фирма не примет такого чиновника на работу, поскольку выступить против общественного мнения смерти подобно.

Значительную роль в борьбе с коррупцией играет шведская общественная организация «Институт против взяток», которая финансируется Стокгольмской торговой палатой и бизнес-организациями страны. Институт тесно сотрудничает с антикоррупционными прокурорами, которые в стране всего семь человек. В составе антикоррупционной полиции всего 25 человек. Учитывая, что правоохранительные органы работают достаточно эффективно и пользуются доверием у населения, общественники направляют заявителей о коррупции прямиком в полицию. Ежегодно суды Швеции выносят всего около 10 приговоров по «коррупционным» делам. В случае, если частную компанию уличат во взятке, государство конфискует ее сумму, а также дополнительную прибыль, которую с помощью этой взятки удалось получить. Сейчас верхний потолок штрафа для бизнеса – 10 млн крон (более миллиона долларов). Но обсуждается увеличение суммы штрафа.

«Как видим, роль гражданского общества в борьбе с коррупцией является едва ли не ключевой. Поэтому Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу укрепления конструктивного партнерства государства с институтами гражданского общества. Президент дал конкретные поручения, направленные на формирование в обществе нулевой терпимости к любым коррупционным деяниям. Приступил к работе Национальный совет общественного доверия, активизируется работа Общественных советов. Таким образом, глава государства делает серьезную ставку на взаимодействие общества и государства», - считает Марат Жумагулов.