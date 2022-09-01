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    14:45, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Зарубежным инвесторам будут предоставлять вид на жительство в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что бизнесмены, которые инвестировали более $300 тыс. в экономику страны, смогут получить десятилетнюю визу, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более $300 тыс., появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отметил, что кардинальной реформе подвергнется политика переселения кандасов и регулирование внутренней миграции.

    «В этом вопросе принципиально важно использовать подходы, учитывающие демографические и экономические тенденции, а также общенациональные интересы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

    С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Токаев Касым-Жомарт Инвестиции Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная Послание Президента РК Президент
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