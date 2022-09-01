Зарубежным инвесторам будут предоставлять вид на жительство в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, заявил, что бизнесмены, которые инвестировали более $300 тыс. в экономику страны, смогут получить десятилетнюю визу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У зарубежных бизнесменов, инвестировавших в нашу экономику более $300 тыс., появится возможность получить десятилетнюю визу и вид на жительство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также отметил, что кардинальной реформе подвергнется политика переселения кандасов и регулирование внутренней миграции.

«В этом вопросе принципиально важно использовать подходы, учитывающие демографические и экономические тенденции, а также общенациональные интересы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.

С полным текстом Послания Главы государства можно ознакомиться здесь.