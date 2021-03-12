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Зарубежные выставки, ценные экспонаты – Центральный госмузей в годы Независимости Казахстана

Автор:  
Еламан Турысбеков
12 Марта 2021, 12:25
Зарубежные выставки, ценные экспонаты – Центральный госмузей в годы Независимости Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центральный государственный музей РК, расположенный в Алматы, является старейшим и крупнейшим музеем не только Казахстана, но и всего Центрально-Азиатского региона. Фондовые коллекции музея насчитывают более 300 тысяч единиц хранения. В настоящее время здесь функционируют семь основных стационарных экспозиционных залов, где можно получить наглядное представление не только о палеонтологическом прошлом, но и о древней, средневековой, новой и современной истории и культурном наследии Казахстана. О том, какие изменения произошли в музее за 30 лет Независимости страны, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала замдиректора ЦГМ РК Бибигуль Дандыгараева.

Современное здание музея было построено в 1985 году. Оно по праву считается одним из лучших архитектурных сооружений во всем Центрально-Азиатском регионе. Внутри музея посетители могут найти уникальные памятники материальной и духовной культуры, отражающие культурные традиции и историю Казахстана с древнейших времен до современности. С 1991 года, после того, как Казахстан стал независимым государством, в музее проводятся разные мероприятия, в частности фестивали, выставки, издано большое количество научных каталогов, к примеру, вышла в свет пятитомная энциклопедия по истории и культуре Казахстана. Некоторые залы были реконструированы, обновились экспозиции.

«В рамках популяризации наших музейных экспонатов Центральный музей РК проводит международные выездные выставки: так, в 2018 году состоялась выставка «Культура ранних кочевников Великой степи» в городе Сиань (Китай), где были представлены культурные ценности, которые отражают богатую культуру сформировавших кочевую цивилизацию саков, усуней и кангюйцев. Особый интерес вызвала реконструкция «Золотого человека». Также в 2018 году была международная выездная выставка «Историко-культурный облик Великой степи» в Стамбуле. В Турции очень интересуется историей нашей страны. В 2019 году музейные артефакты были представлены на выставках в Венгрии и Чехии», - рассказала замдиректора ЦГМ.

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Множество разнохарактерных выставок постоянно проводится в самом музее. Одна из крупных состоялась в 2018 году и называлась «Назарбаев: эпоха, личность, общество». Она проводилась по инициативе Библиотеки Первого Президента.

«Выставка вызвала большой интерес. Круг посетителей был очень большой: начиная со школьников и заканчивая старшим поколением», - добавила она.

За последние 10 лет ЦГМ РК под руководством Нурсан Алимбай взял курс на принципиально новое структурно-функциональное преобразование в качестве специфического научно-исследовательского и культурно-образовательного института.

«Наш музей также издает научные публикации — труды, научные каталоги, энциклопедии и др. Не в каждом музее есть научные центры. К примеру, нашим научным центром была издана пятитомная энциклопедия «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов» (научный руководитель - директор Нурсан Алимбай). Она была опубликована на трех языках и получила высокую оценку у научной мировой общественности. Издание является уникальным и одним из первых, представляющих собой фундаментальное исследование по национальной культуре казахов. Энциклопедия в настоящее время широко используется в качестве учебного пособия для студентов вузов, специализирующихся в таких областях науки, как история, этнология, археология, культурология, философия, этнолингвистика и этнопсихология», - отметила спикер.

Помимо этого, Центральным музеем выпущен ряд каталогов научных изданий «Историко-культурный облик Великой степи» на трех языках, иллюстрированные каталоги «Рукописи оригиналы» по биографии и творчеству Абая в честь 175-летия великого поэта Абая, каталог по нумизматике в честь 750-летия Золотой орды.

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«У нас каждый год проводятся какие-то крупные мероприятия, музейные праздники, фестивали, благотворительные акции, дни открытых дверей, мастер-классы и др. Сейчас в условиях карантина широко развито онлайн-направление: проводятся онлайн-лекции и онлайн-выставки. К мероприятиям музея привлекаются разные категории посетителей: студенты, школьники, военные… Наш отдел по изучению истории Казахстана в рамках 30-летия Независимости планирует провести выставку, посвященную Независимости РК. В будущем у нас большие планы по поводу проведения каких-то встреч, совместных и выездных выставок. Я думаю, что музей внес очень большой вклад в развитие независимого Казахстана», - подчеркнула замдиректора ЦГМ РК.

В целом, в музее имеется семь основных стационарных экспозиционных залов. Первый - это зал археологии, второй - зал традиционной этнографии казахов, третий - зал, посвященный этносам, проживающим в Казахстане и ВОВ, четвертый - зал Независимости Казахстана, пятый - зал антропологии, шестой - зал, посвященный художнику Николаю Хлудову, седьмой - зал археологического золота.

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Недавно в музее обновили третий зал, посвященный представителям разных этносов, проживающих на территории Казахстана. В одной части зала представлены традиционные костюмы, музыкальные инструменты, ковры, предметы декоративно-прикладного искусства 16 народностей. Гости музея здесь могут получить ответы на разные вопросы. Другая часть зала посвящена Великой Отечественной войне. В витринах экспонируются винтовки, автоматы, фотографии, документы, медали, военные формы солдатов-героев, а также хозяйственные инструменты.

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В зале Независимости каждый посетитель найдет что-то интересное для себя. Здесь хранятся документы, медали Елбасы, а также чапан, госсимволы, фотографии их авторов, высотных зданий столицы, образцы первых удостоверений личностей и паспортов граждан РК, банкнот. Кроме того, имеются памятные сувениры, подарки, переданные государствами, которые первыми признали Независимость Казахстана. В зале также можно увидеть спортивные костюмы сборной страны, сшитые для Олимпийских и Азиатских игр, медали, значки. Еще два уголка в зале посвящены алматинскому метро и предприятию, которое ведет разработку, добычу, сбыт нефти и сопутствующих продуктов.

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В преддверии Наурыза в музее открывается выставка «Бабадан қалған сырлы әуен» (на основе фондовой коллекции казахских традиционных музыкальных инструментов). Она приурочена к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В фондах музея хранятся около 200 музыкальных инструментов. Часть из них будет экспонироваться на данной выставке: струнные – жетіген, шертер, қобыз; духовые – сыбызғы, сазсырнай; язычковые – шанкобыз; ударные – асатаяқ, тұяқ, қоңырау и другие. Также будут представлены богато инкрустированная домбра Дильды Алшынбайкызы – супруги великого Абая, инструменты выдающихся деятелей науки и культуры Казахстана, таких как Амре Кашаубаев, Жаяу Муса, М. Ержанов, Е. Умирзаков, К. Байсеитова, а также К. Сатпаев, К. Аманжолов, Ж. Молдагалиев, А. Джангильдин, У. Жанибеков и другие.

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