Зарубежные страны демонстрируют высокий интерес к партнерству с ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Интерес зарубежных стран к Евразийскому экономическому союзу позволяет задействовать ранее неиспользованный потенциал взаимодействия. Таким мнением в кулуарах II Евразийского экономического форума поделился с журналистами председатель Коллегии Евразийского экономической комиссии Михаил Мясникович, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он напомнил, что на форуме присутствуют представители 51 государства, в том числе сотрудники государственных органов, предприниматели и работники СМИ.

«Интерес зарубежных стран к Евразийскому экономическому союзу по-прежнему высок, даже среди тех государств, потенциал которых ранее не был востребован, - сказал М. Мясникович. - Представительная делегация прибыла из Индонезии - около трехсот человек. Это говорит о том, что у этого огромного государства есть большие интересы к нам».

II Евразийский экономический форум проходит в Москве 24-25 мая. Мероприятие приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров государств-членов ЕАЭС.

«Мы ожидаем, что люди будут говорить о насущных делах и рассмотрят вопросы будущей перспективы взаимодействия», - заключил М. Мясникович.