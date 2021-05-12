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    19:06, 11 Май 2021 | GMT +6

    Зарубежные специалисты смогут работать в музыкально-драматическом театре в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В открывшемся музыкально-драматическом театре в Туркестане будут ставить и общие для тюркских народов постановки. Об этом было отмечено в ходе визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в город Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Елбасы принял участие в церемонии открытия нового музыкально-драматическом театра в Туркестане и встретился с его коллективом.

    В этом театре свое актерское мастерство смогут продемонстрировать не только казахстанские, но и известные зарубежные актеры.

    По словам главного директора театра Айнур Копбасаровой, в театре в штатном режиме смогут работать 190 человек. Сейчас проводится набор актеров. В их числе есть режиссеры, композиторы, менеджеры с опытом работы в Дубае, Москве.

    Общая площадь участка драмтеатра составляет 2,90 га.

    Общая площадь здания 11002.5 кв. м..

    Общее объёмно-планировочное решение здания драматического театра города Туркестан разработано с учётом композиционных и ландшафтных характеристик участка, его ориентации и требований по архитектурно-художественному восприятию объёмов здания театра в окружающей среде, в комплексе с перспективной застройкой.

    Вместимость зрительного зала составляет 510 человек. Штатное расписание на 190 человек. Здание театра имеет один подземный (частично подвальный, частично цокольный этаж), три надземных этажа и технический.

    В подземной части театра размещены складские, технологические и тех помещения. Здесь же предусмотрен кабинет дежурного врача для оказания неотложной медицинской помощи зрителям и служебному персоналу.

    В этой же части здания предусмотрено помещение для приёма пищи с подсобными помещениями. А также санитарные узлы и курительные для зрителей и отдельно - для персонала.

    На первом и втором этажах расположились вестибюль, кулуары, фойе, накопительные холлы, VIP зал, кассовый холл, буфеты для зрителей.

    Предусмотрены также помещения для артистов, а также служебные, административные, технологические. Артистические уборные располагаются вблизи сцены, снабжены душевыми кабинами и санузлами. На третьем этаже предусмотрены технологические, административные помещения, а также репетиционный зал.


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