Зарубежные специалисты смогут работать в музыкально-драматическом театре в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В открывшемся музыкально-драматическом театре в Туркестане будут ставить и общие для тюркских народов постановки. Об этом было отмечено в ходе визита Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в город Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елбасы принял участие в церемонии открытия нового музыкально-драматическом театра в Туркестане и встретился с его коллективом.

В этом театре свое актерское мастерство смогут продемонстрировать не только казахстанские, но и известные зарубежные актеры.

По словам главного директора театра Айнур Копбасаровой, в театре в штатном режиме смогут работать 190 человек. Сейчас проводится набор актеров. В их числе есть режиссеры, композиторы, менеджеры с опытом работы в Дубае, Москве.

Общая площадь участка драмтеатра составляет 2,90 га.

Общая площадь здания 11002.5 кв. м..

Общее объёмно-планировочное решение здания драматического театра города Туркестан разработано с учётом композиционных и ландшафтных характеристик участка, его ориентации и требований по архитектурно-художественному восприятию объёмов здания театра в окружающей среде, в комплексе с перспективной застройкой.

Вместимость зрительного зала составляет 510 человек. Штатное расписание на 190 человек. Здание театра имеет один подземный (частично подвальный, частично цокольный этаж), три надземных этажа и технический.

В подземной части театра размещены складские, технологические и тех помещения. Здесь же предусмотрен кабинет дежурного врача для оказания неотложной медицинской помощи зрителям и служебному персоналу.

В этой же части здания предусмотрено помещение для приёма пищи с подсобными помещениями. А также санитарные узлы и курительные для зрителей и отдельно - для персонала.

На первом и втором этажах расположились вестибюль, кулуары, фойе, накопительные холлы, VIP зал, кассовый холл, буфеты для зрителей.

Предусмотрены также помещения для артистов, а также служебные, административные, технологические. Артистические уборные располагаются вблизи сцены, снабжены душевыми кабинами и санузлами. На третьем этаже предусмотрены технологические, административные помещения, а также репетиционный зал.