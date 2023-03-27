Зарубежные мультфильмы озвучивают на казахском языке школьники Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – После инициативы педагога и детей Экибастуза озвучивать на казахском языке мультики из дальнего зарубежья творческая группа получила грант на создание первой в стране детской студии дубляжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря экибастузским школьникам, герои популярных зарубежных мультфильмов заговорили на казахском языке. Молодежную инициативу оценило и поддержало Министерство информации и общественного развития, выделив грант на открытие первой в Казахстане детской студии дубляжа», - сообщили в отделе образования города Экибастуз.

Там отметили, что идея озвучивать популярные мультики на родном языке принадлежит педагогу-организатору образовательно-досугового комплекса «Кайнар» Еркину Кусану. В мае 2022 года в «Кайнар» был открыт кружок «Национальный колорит», объединивший детей в сфере медиа на государственном языке.

«В целях популяризации государственного языка среди подрастающего поколения, у нас зародилась идея озвучить мультфильм на казахском языке, - рассказал руководитель студии Еркин Кусан. - Во время летних каникул мы перевели и попробовали озвучить первую часть мультфильма «Беймакс». Во время работы над семиминутным мультфильмом мы столкнулись со множеством технических трудностей, однако завершили начатую работу до конца и загрузили «первое детище» на YouTube-канал. Нам и зрителям понравился результат, набравший тысячи просмотров; тогда в качестве проекта идея была представлена на конкурсе «Тәуелсіздік ұрпақтары», организованном Министерством информации и общественного развития».

Проект студии дубляжа «Өзгеше бол» стал одним из 33 победителей конкурса, в котором участвовали свыше 1000 идей. Теперь юные пропагандисты государственного языка в Экибастузе еще на один шаг приблизились к своей цели: на выигранные средства приобрели современное звукозаписывающее оборудование и презентовали новую студию».

«Помимо оборудования для профессионального озвучивания, в студии также предусмотрена специальная кабина для звукозаписи. Есть специальное место для выполнения переводческих работ и площадка для дополнительной съемки, - поделился радостью руководитель судии дубляжа. - Теперь у нас появились новые планы: дети горят идеей озвучить на казахском языке лучший зарубежный мультфильм «Удача», чтобы продемонстрировать его в местном кинотеатре для 800 зрителей-учащихся. Далее каждые полгода планируем дублировать по одному мультипликационному фильму-блокбастеру, рекомендованному к семейному просмотру. В перспективе хотели бы сотрудничать с анимационными компаниями нашей республики, а может даже зарубежья».

По мнению воспитанников детской студии дубляжа, а их в команде Еркина Кусана - уже около 50, озвучивание мультфильмов на казахском языке поможет расширить сферу применения государственного языка среди подростков и заинтересовать его изучением некоренное население Казахстана.

Фото отдела образования г. Экибастуз.