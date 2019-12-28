Зарубежные лидеры соболезнуют в связи с крушением самолета в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступили телеграммы соболезнования от глав ряда зарубежных государств в связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы. «В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с глубокой скорбью воспринял известие о жертвах и пострадавших в Казахстане в связи с крушением воздушного судна.

«От имени турецкого народа и от себя лично выражаю глубокие соболезнования дружественному и братскому народу Казахстана, родным и близким погибших», – пишет турецкий лидер.

Свои соболезнования в связи с трагической катастрофой самолета также выразил Папа Римский Франциск. «Со скорбью узнав о недавно произошедшей авиакатастрофе в Алматы, Его Святейшество Папа Франциск выражает Свои соболезнования всем, кто пострадал в результате этой трагедии. Он молится особенно о вечном покое для погибших и об исцелении пострадавших. Его Святейшество просит Всемогущего Бога о даровании сил и мира для всех, особенно для тех, кто участвует в спасательных и восстановительных работах», – говорится в телеграмме, поступившей из Ватикана.

С чувством глубокой печали воспринял скорбную весть об авиакатастрофе Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. «Примите мои соболезнования, прошу передать самые искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – написал Президент Узбекистана.

Свои соболезнования, слова сочувствия в адрес Главы государства и народа Казахстана также направили Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Президент Швейцарской Конфедерации Ули Маурер, Президент Республики Польша Анджей Дуда, Президент Сербии Александр Вучич и Президент Словакии Зузана Чапутова.