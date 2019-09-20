Зарубежные эксперты озвучили мнения о 100 днях президентства Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 сентября исполнилось ровно 100 дней с момента, как Касым-Жомарт Токаев занял пост Президента РК. Своим мнением, чего удалось достигнуть Главе государства за столь короткий срок, поделились ведущие международные эксперты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что страна достигла к моменту его избрания на должность? Прежде всего, неоспоримые успехи в экономической политике. Политика Нурсултана Назарбаева в сфере экономики, пожалуй, была самой либеральной и реформаторской на постсоветском пространстве. Причем в отличие от других стран, которые то погружались в реформаторский пыл, то переходили к контрреформам, здесь все было последовательно, системно. И это принесло свои плоды. Казахстан занял 2 место на постсоветском пространстве (если исключить из него страны Балтии) после России по ключевым показателям социально-экономического развития (прежде всего, по ВВП на душу), 1 место по привлечению иностранных инвестиций на душу населения», - написал в Facebook директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Андрей Казанцев.

Отдельное слово спикер сказал и о программе «Болашак».

«Благодаря «Болашаку» появилось новое поколение получившей образование за рубежом молодежи, которая еще глубже продвигает реформы. Второе достижение руководства Казахстана к моменту избрания Касым-Жомарта Токаева – внешняя политика. Она, кстати, тоже является самой либеральной на постсоветском пространстве, про что пишут мало, хотя это факт. Речь идет о том, что либерализм во внешней политике – это стремление к миру, позитивному экономическому сотрудничеству и интеграции со всеми странами мира, прежде всего, с соседями. В случае с Казахстаном это евразийская экономическая интеграция, развитие сотрудничества с Китаем, поддержание хороших отношений с ЕС, США, Японией, Индией, мусульманскими странами. Это максимальный упор на невоенные методы обеспечения национальной безопасности, развитие институтов коллективной безопасности», - отметил он.

По словам А. Казанцева, все это было очень сложно сделать в условиях тяжелой геополитической ситуации в Центральной Евразии, характеризующейся большим количеством конфликтов.

«Но руководство Казахстана сумело выдержать такие балансы внешней политики, которые привели к сохранению хороших отношений практически со всеми ключевыми партнерами. И именно в этой сфере К. Токаев проявил себя с самой лучшей стороны еще до своего избрания Президентом. Не могу не упомянуть то, что его блестящая дипломатическая, а затем и политическая карьера изначально связана, в том числе и с тем вузом, в котором К. Токаев учился в начале 1970-х годов (это МГИМО). Именно там была заложена основа его образования», - считает он.

Эксперт подчеркнул, что за 100 дней своего правления К. Токаев сформулировал новый политический курс в сфере внутренней политики, связанный с развитием диалога с гражданским обществом и с демократизацией.

«Это то, чего Казахстану до сих пор не хватало, и то, до чего казахстанское общество благодаря своему стабильному и поступательному развитию при Н. Назарбаеве, вполне доросло. Это путь небыстрый, чреватый разными рисками, но по нему надо идти, чтобы правильно вписаться во все те процессы, которые идет в нашем глобализирующемся мире. Я, как и все друзья Казахстана, будем держать, как говорится, пальцы скрещенными, чтобы все у него получилось! Кстати, без демократизации невозможно выйти из так называемой «ловушки среднего уровня развития», это показывает современная политэкономическая литература. Я считаю, что сохранение стабильности в Казахстане и успешные экономические реформы - это залог развития долгосрочных позитивных отношений между Россией и Казахстаном», - заключил А. Казанцев.

В свою очередь, научный руководитель в ЦКЕМИ «Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики» Тимофей Бордачев назвал период правления К. Токаева переходом в стадию практической реализации уникального эксперимента по трансформации модели государственного управления, сформированной как ответ на хаос начала 1990-х годов и под влиянием вызовов с его стороны.

«Эта модель уникальна и несет в себе черты, присущие достаточно широкому спектру практик, сформировавшихся в мировой политике, хотя, конечно, и отражает уникальную внутреннюю и геостратегическую специфику. Казахстан – страна-участница Организации договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза – находится в одновременно сложном и привлекательном геополитическом положении. Сложность этого положения – в наличии постоянного запроса на институционализацию потенциала двух его могущественных соседей в рамках более широких международных форматов сотрудничества. Привлекательность – в позитивной заинтересованности Москвы и Пекина в том, чтобы страны их общего соседства развивались поступательно и не испытывали деструктивного влияния внерегиональных игроков», - подчеркнул Т. Бордачев.

По его мнению, даже первые месяцы правления Главы государства внушают оптимизм.

«Это не удивительно – Президент К. Токаев – это опытный дипломат, получивший образование в МГИМО и выдающийся китаевед с глубокими познаниями стратегической культуры обеих стран. Другим важнейшим вопросом, который предстоит решать в ближайшие годы, является максимально полная реализация Казахстаном преимуществ своего участия в евразийской экономической интеграции – первого на этом пространстве опыта такого сотрудничества суверенных государств. Приходилось неоднократно бывать в этой, одной из двух наиболее близких и важных для России стран, принимать участие в интеллектуально насыщенных дискуссиях», - отметил Т. Бордачев.

«Не сомневаюсь, что все в России, стране, с которой Казахстан имеет наиболее протяженную сухопутную границу, желают успеха новому Президенту и готовы к сотрудничеству не только в политике и экономике, но и в таких важнейших для нашего общего будущего сферах, как наука и образование», - добавил он.

Экс-директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Азербайджан Фархад Маммадов отдельно отметил взвешенность принятых решений Главы государства.

«Не имеет смысла перечислять все решения Президента К. Токаева за эти 100 дней, можем остановиться на направлениях деятельности, которые формируют общее видение нового руководства Казахстана по стратегическим целям развития. Ежегодное Послание Президента Казахстана стало знаковым в контексте внутренней политики. Императив человеческого фактора, а также формирования более конкурентного политического пространства, стал реальностью. В соответствии с общественным запросом были определены требования Главы государства к государственному аппарату быть более бдительными, создавать условия для свободного выражения мысли и требований населения», - написал он в Facebook.

По его словам, формирование Национального совета общественного доверия стало основным механизмом, с помощью которого налаживается дополнительный канал общения власти и общественного сектора, где будут преподноситься альтернативные мнения и инициативы.

«Президент Казахстана сам возглавил данный орган, что демонстрирует важность, которая отводиться НСОД со стороны власти. Анонсирование реформ именно на первом заседании НСОД показывает, что реформы будут тщательно обсуждены с обществом, пройдут обкатку в дискуссиях и будут представлены в качестве результата деятельности НСОД. Трагедия в городе Арыси также стала первым экзаменом для президента К. Токаева. Его действия, а главное - достижение консолидации общества вокруг трагедии и помощь населению города, показали, насколько важны для нового руководства Казахстана интересы гражданина», - отметил эксперт.

Ф. Маммадов уверен, что социально направленные решения президента К. Токаева в экономической сфере также задали тон на ближайшую перспективу.

«Облегчение долговой нагрузки малообеспеченным слоям общества является первой такой инициативой в Казахстане, и она будет продолжена очередными решениями Главы государства. Во главу угла ставится роль человека в экономике, его социальная защищенность. Наряду с этим, повышается эффективность государственного аппарата, что является символическим для К. Токаева, так как в бытность Премьером Казахстана в 2001-2003 годы страна демонстрировала двузначный экономический рост. По принятым решениям в экономической сфере ясно, что делается ставка на инклюзивность, вывод отдельных сфер экономики из тени и консолидацию имеющихся внутренних ресурсов», - подчеркнул спикер.

Азербайджанский эксперт выразил мнение, что во внешней политике первые 100 дней запомнились продолжением традиционной политики Казахстана по закреплению статуса ответственного и предсказуемого партнера на международной арене.

«Для Азербайджана важно, чтобы Казахстан развивался и становился развитым государством. Транспортно-коммуникационные проекты, увеличение товарооборота, кооперация на Каспии являются важными составляющими двустороннего сотрудничества. Важны для Азербайджана и роль и мнение Казахстана в таких организациях, как ЕАЭС и ОДКБ. Наряду с этим, в этом году ожидается проведение юбилейного саммита глав Тюркского совета в Азербайджане и визит Президента Казахстана в Азербайджан. В целом, 100 дней Президента К. Токаева определили основные тренды развития Казахстана на первый президентский срок: эволюционность развития, продуманные реформы, общественное участие, повышение эффективности», - добавил Ф. Маммадов.

Эксперт из Южной Кореи, бывший сотрудник Ханкукского университета иностранных исследований Сангчол Ким заявил, что Президент Казахстана осуществляет оптимальное управление текущими социальными процессами в Казахстане.

«Казахстан достиг первого уровня государственного развития под руководством Первого Президента Казахстана. В период начального процесса развития Казахстан успешно достиг количественного экономического развития на основе казахской или кочевой толерантности, которая была ключевым принципом стабильных и гармоничных отношений мультицивилизационного и многоэтнического общества. На этом завершилась «Казахская толерантность» версии 1.0. С приходом второго Президента требуется обновление «Казахской толерантности» до версии 2.0, что станет основой для стремительного качественного развития казахстанского сообщества», - отметил он.

По его словам, с этой целью К. Токаев инициировал различные направления политики, чтобы достичь равновесия между поколениями и социальными слоями Казахстана, которые не были полностью охвачены в период количественных изменений.

«Поскольку уровень развития Казахстана станет выше, тогда самые разные слои общества будут сосредоточены на равенстве возможностей в социальных и личных делах. Это будет означать, что высший политический лидер страны должен услышать голоса молодого поколения, которое может быть ядром и флагманом будущего Казахстана», - подчеркнул С. Ким.

«В этом смысле желательно сформировать Национальный совет общественного доверия с представителями различных социальных групп. Таким образом, «Казахская толерантность 2.0» была модифицирована в связи с ситуацией в быстро меняющемся казахстанском обществе. Получается, что настало время для всех граждан Казахстана различных социальных слоев участвовать в различных планах развития, основанных на принципе социального равновесия под руководством второго Президента Казахстана», - заключил корейский эксперт.