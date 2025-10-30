Зарубежные онлайн-компании будут условно ставить на учет по НДС в Казахстане

Речь идет о зарубежных онлайн-магазинах и сервисах, которые продают товары или оказывают электронные услуги казахстанцам.

— Условная постановка на учет осуществляется налоговыми органами путем формирования реестра иностранных компаний — плательщиков налога, — рассказал руководитель управления администрирования НДС Комитета госдоходов Едиль Азимшаик.

Ожидается, что этот механизм позволит упорядочить налогообложение иностранных поставщиков, работающих на казахстанском рынке через интернет.

Вести реестр и определять перечень данных, включаемых в него, будет уполномоченный орган.

Чтобы пройти условную регистрацию, иностранная компания направляет в налоговый орган письмо-подтверждение с необходимыми сведениями. Это нужно сделать не позднее одного месяца с даты первого платежа от покупателя в Казахстане.

При изменении данных компания обязана уведомить налоговый орган в течение 10 рабочих дней.

Датой признания иностранной компании плательщиком НДС считается день первого платежа покупателя.

