РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:09, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Зарубежные онлайн-компании будут условно ставить на учет по НДС в Казахстане

    В Казахстане вводится новый механизм — условная постановка на учет по НДС для иностранных компаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    НДС
    Фото: pixabay.com

    Речь идет о зарубежных онлайн-магазинах и сервисах, которые продают товары или оказывают электронные услуги казахстанцам.

    — Условная постановка на учет осуществляется налоговыми органами путем формирования реестра иностранных компаний — плательщиков налога, — рассказал руководитель управления администрирования НДС Комитета госдоходов Едиль Азимшаик.

    Ожидается, что этот механизм позволит упорядочить налогообложение иностранных поставщиков, работающих на казахстанском рынке через интернет.

    Вести реестр и определять перечень данных, включаемых в него, будет уполномоченный орган.

    Чтобы пройти условную регистрацию, иностранная компания направляет в налоговый орган письмо-подтверждение с необходимыми сведениями. Это нужно сделать не позднее одного месяца с даты первого платежа от покупателя в Казахстане.

    При изменении данных компания обязана уведомить налоговый орган в течение 10 рабочих дней.

    Датой признания иностранной компании плательщиком НДС считается день первого платежа покупателя.

    Ранее Минфин пояснил, какие обороты малый бизнес может вести без НДС. 

     

    Теги:
    Малый и средний бизнес Минфин РК Налоги Налоговый кодекс
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают