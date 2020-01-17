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Зарплаты работникам сферы судебно-медицинской экспертизы поднимут в РК

17 Января 2020 14:48
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Зарплаты работникам сферы судебно-медицинской экспертизы поднимут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют поднять зарплату работникам сферы судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил вице-министр юстиции Алмат Мадалиев на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Проведена аттестация производственных объектов по условиям труда по всем подразделениям, по результатам которого в истекшем году получены положительные заключения Минтруда и Минздрава. Это позволит поднять заработную плату экспертам, среднему и младшему персоналу», - сказал Алмат Мадалиев.

В ведомстве уточнили, что увеличение зарплаты коснется судебно-психиатрических и наркологических экспертов - на 31,1% (с 102 до 134 тыс. тенге); среднего медперсонала - на 38,2% (с 69 до 96 тыс. тенге); младшего медперсонала - на 44,7% (с 59 до 86 тыс. тенге).

«Департаментом по организации экспертной деятельности совместно с Центром судебных экспертиз на постоянной основе проводится работа по привлечению молодых специалистов», - добавил Алмат Мадалиев.

По данным министерства, штатная численность Центра судебных экспертиз составляет 2 791 единицу. На сегодняшний день количество вакансий составляет 424 единицы, из которых 203 - эксперты.


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Ключевые слова: Минюст,
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Серик Сабеков

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