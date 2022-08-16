16 Августа 2022 17:43

Зарплату ветеринарных врачей планируют увеличить до 60% до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До конца 2022 года до 60 % планируется увеличить размер заработной платы ветеринарных врачей. Со следующего года предусматривается осуществить 50% доплату к должностному окладу ветеринарных специалистов коммунальных ветеринарных предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из самых низкооплачиваемых профессий в аграрном секторе являются ветеринарные врачи. Их средний возраст по республике составляет 40-55 лет. Ветеринарный сектор испытывает недостаток в молодых высококвалифицированных кадрах. Отсутствие достойной заработной платы, нелегкие условия труда, неразвитость инфраструктуры в сельской местности, привело к непривлекательности профессии ветеринарного врача среди молодежи», - сказал на брифинге в СЦК вице-министр сельского хозяйства Рустема Курманова.

В этой связи в соответствии с поручением Президента с начала года на 33,4 % была повышена зарплата ветеринарных специалистов государственных райветстанций и ветеринарных пунктов за счет повышения тарифов за выполнение госзаказа. До конца текущего года планируется дальнейшее увеличение заработной платы до 60%.

«Мы проводим работу по увеличению объемов платных услуг райветстанций и ветеринарных пунктов в тех местах, где отсутствует конкурентный сектор. Для этого повсеместно утверждаются тарифы на виды платных услуг. С принятием соответствующей законодательной базы со следующего года предусматривается осуществить 50% доплату к должностному окладу ветеринарных специалистов коммунальных ветеринарных предприятий и 140% доплату к базовому должностному окладу государственных коммунальных учреждений за вредные условия труда (работа с биоагентами 1-й и 2-й категории патогенности). Также предусматриваются выплаты в размере двух должностных окладов в качестве пособия для оздоровления», - сказал Р. Курманов.

По его словам, эти меры позволят в значительной степени повысить привлекательность и престижность профессии ветеринара.