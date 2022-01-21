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Зарплату трудящихся по молодежной практике увеличили в Алматы

21 Января 2022 18:37
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Зарплату трудящихся по молодежной практике увеличили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Максат Кикимов рассказал о снижении количества безработицы в городе и об увеличении заработной платы трудящихся по молодежной практике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Замакима отметил, что за прошлый год безработица в городе снижена с 5,3% до 5,1%. При плане, установленном Минтруда 51,7 тысячи, за год создано 55,5 тысяч новых рабочих мест. Работа по снижению безработицы будет продолжена.

В этом году в рамках семи национальных проектов (11 администраторов бюджетных программ, 57 проектов) планируется создание 13 267 рабочих мест. Субъектами предпринимательства в восьми районах города планируется создание 30 994 рабочих места.

«В целом, благодаря названным мерам поставлена задача создать не менее 50 тысяч рабочих мест», - отметил он.

Спикер добавил, что будет усилена профтехподготовка молодежи и переобучение безработных с последующим трудоустройством.

«Для этого пересмотрим учебные программы по краткосрочному обучения безработных (срок – 3 месяца). Будет больше практики, отходим от неэффективного типового обучения с исключением часов по обучению английскому языку, информационным технологиям рабочих профессий. Обучение будет практикоориентировано (обучение теории в ходе практики), нацелено к обучению навыкам. Дополнительно в рамках Национального плана по развитию предпринимательства запускаем новый механизм по обучению на рабочем месте у работодателей с субсидированием оплаты в 20 МРП (61 260 тенге) со сроком три месяца (с последующим трудоустройством)», - сказал спикер.

Он добавил, что с текущего года увеличена зарплата по молодежной практике с 25 до 30 МРП (91 890 тенге).

«Учитывая, что этого недостаточно, по поручению акима из местного бюджета дополнительно увеличим оплату еще на 10 МРП, таким образом зарплата составит 122 500 тенге (40 МРП), на что нами выделено 335,3 млн. И еще одна хорошая новость, по молодежной практике если ранее было шесть месяцев, то сейчас в связи с внесением изменений в Правила организации направление будет осуществляться на срок до одного года», - заявил Кикимов.

С этого года для работающих лиц с инвалидностью размер субсидирования социальных рабочих мест будет увеличен с 63 тысяч до 92 тысяч тенге (на 9 МРП или 28 тысяч тенге, выделено – 405 млн тенге).

По правилам организации социальных рабочих мест для лиц с инвалидностью оплата субсидии предполагается в размере 50% от установленной работодателем заработной платы. Для уменьшения нагрузки на бизнес и неправительственный сектор, привлекающих лиц с инвалидностью, по поручению акима будут субсидировать из местного бюджета 80% от заработной платы, или 92 тысячи тенге (91 890 тенге).


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#Алматы   #Экономика   #Занятость   #Молодежь  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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