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Зарплату работников каких сфер повысят в этом году, сообщил Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июля 2021, 12:07
Зарплату работников каких сфер повысят в этом году, сообщил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году продолжится повышение заработных плат работников бюджетной сферы. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечивается повышение оплаты труда для 600 тыс. педагогов на 25%, для 247 тыс. медицинских работников – от 20% до 30% в зависимости от уровня квалификации», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что должностной оклад социальных работников увеличился на 50% с охватом 21 тыс. штатных единиц.

«Будет увеличен оклад для 82 тыс. госслужащих. С 1 июля текущего года в 1,9 раза – для работников местных исполнительных органов. С 1 января 2022 года для сотрудников центральных госорганов - на 30% ежегодно до 2024 года», - уточнил Аскар Мамин.

В целом, по словам Премьера, среднемесячная заработная плата педагогов увеличилась до 253 тыс. тенге, врачей – до 320 тыс. тенге, соцработников – до 180 тыс. тенге, госслужащих – до 267 тыс. тенге.

«Всего по стране среднемесячная зарплата за 6 месяцев 2021 года составила 233 тыс. тенге», - резюмиролвал Аскар Мамин.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Общество   Расширенное заседание Правительства 10.07.2021  
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