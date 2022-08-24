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    15:12, 24 Август 2022 | GMT +6

    Зарплату повысят работникам Казахфильма

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября в среднем на 30% повысят зарплату работникам «Казахфильма» им. Шакена Айманова. Об этом доложили министру культуры и спорта Даурену Абаеву в ходе его визита на киностудию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

    Кроме того, ведется техническое переоснащение, капитальный ремонт инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочных павильонов и закуп современного оборудования.

    «Вся инфраструктура киностудии поэтапно будет обновляться. Мы хотим создать современную киностудию и усердно работаем над тем, чтобы выйти на лидирующие позиции в Центрально-Азиатском регионе. На сегодня приобретено киносъемочное оборудование, осветительная техника, серверное оборудование, центр обработки данных, видео-звукомонтажные и анимационные компьютеры», - сказал президент киностудии Акан Сатаев.

    По итогам встречи министр культуры и спорта поставил перед киностудией ряд задач, направленных на развитие и популяризацию отечественной кинематографии.

    В текущем году 14 фильмов киностудии приняли участие в семи международных кинофестивалях и завоевали более 10 призов.


    Теги:
    Другие государственные органы Казахфильм Кинематограф Культура для mail.ru
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