Зарплату повысят работникам Казахфильма
Кроме того, ведется техническое переоснащение, капитальный ремонт инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочных павильонов и закуп современного оборудования.
«Вся инфраструктура киностудии поэтапно будет обновляться. Мы хотим создать современную киностудию и усердно работаем над тем, чтобы выйти на лидирующие позиции в Центрально-Азиатском регионе. На сегодня приобретено киносъемочное оборудование, осветительная техника, серверное оборудование, центр обработки данных, видео-звукомонтажные и анимационные компьютеры», - сказал президент киностудии Акан Сатаев.
По итогам встречи министр культуры и спорта поставил перед киностудией ряд задач, направленных на развитие и популяризацию отечественной кинематографии.
В текущем году 14 фильмов киностудии приняли участие в семи международных кинофестивалях и завоевали более 10 призов.