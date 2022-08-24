Зарплату повысят работникам Казахфильма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября в среднем на 30% повысят зарплату работникам «Казахфильма» им. Шакена Айманова. Об этом доложили министру культуры и спорта Даурену Абаеву в ходе его визита на киностудию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Кроме того, ведется техническое переоснащение, капитальный ремонт инженерных сетей и зданий, а также строительство съемочных павильонов и закуп современного оборудования.

«Вся инфраструктура киностудии поэтапно будет обновляться. Мы хотим создать современную киностудию и усердно работаем над тем, чтобы выйти на лидирующие позиции в Центрально-Азиатском регионе. На сегодня приобретено киносъемочное оборудование, осветительная техника, серверное оборудование, центр обработки данных, видео-звукомонтажные и анимационные компьютеры», - сказал президент киностудии Акан Сатаев.

По итогам встречи министр культуры и спорта поставил перед киностудией ряд задач, направленных на развитие и популяризацию отечественной кинематографии.

В текущем году 14 фильмов киностудии приняли участие в семи международных кинофестивалях и завоевали более 10 призов.