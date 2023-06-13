Зарплату лесникам повысят в Казахстане с 1 июля
По словам Зульфии Сулейменовой, на лесное хозяйство в стране выделено 8,1 млрд тенге. На систему раннего обнаружения пожаров предусмотрено 4,1 млрд тенге.
«Пожары, которые произошли в прошлом и в этом году, показывают общую ситуацию в сфере лесного хозяйства. Глава государства также коснулся этого вопроса. Дополнительно будут проработаны вопросы недопущения и профилактики пожаров, а также материально-технического обеспечения, оплаты труда лесников. Вопрос материального обеспечения леснических хозяйств подняли на сегодняшнем заседании правительства. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование», - сказал Зульфия Сулейменова в информационно-аналитической программе «Новое время» телеканала Jibek Joly.
Специальная комиссия определит точную сумму ущерба, нанесенного пожаром.
В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается в трех направлениях: в южной, западной и у восточной кромки.