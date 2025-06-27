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    16:54, 27 Июнь 2025 | GMT +5

    Зарплаты участников «Молодежной практики» повысят

    Согласно действующему постановлению, оплата труда участников молодежной практики составляет 30 МРП (в 2025 году — 117 960 тенге), передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги
    Фото: Алина Тулеубаева/Kazinform

    ⁃ Рассматривается внесение изменений в постановление, предусматривающее увеличение данной суммы субсидии (не менее 30 МРП). Это позволит местным исполнительным органам, в зависимости от возможностей местного бюджета, увеличить оплату труда участников молодежной практики до 40 МРП, а в сельской местности — до 45 МРП, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

    Также он отметил, что в период летних каникул студенты участвуют в сезонных работах по проекту «Жасыл ел», с выплат которых удерживаются обязательные пенсионные взносы. Эти отчисления не являются препятствием для участия в проекте «Первое рабочее место».

    Ранее мы писали, что более 33 тысяч молодых казахстанцев начали карьеру с «Молодежной практики».

    Теги:
    Зарплата Работа Молодежь
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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