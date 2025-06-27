Зарплаты участников «Молодежной практики» повысят

⁃ Рассматривается внесение изменений в постановление, предусматривающее увеличение данной суммы субсидии (не менее 30 МРП). Это позволит местным исполнительным органам, в зависимости от возможностей местного бюджета, увеличить оплату труда участников молодежной практики до 40 МРП, а в сельской местности — до 45 МРП, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

Также он отметил, что в период летних каникул студенты участвуют в сезонных работах по проекту «Жасыл ел», с выплат которых удерживаются обязательные пенсионные взносы. Эти отчисления не являются препятствием для участия в проекте «Первое рабочее место».

Ранее мы писали, что более 33 тысяч молодых казахстанцев начали карьеру с «Молодежной практики».