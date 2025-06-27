«Молодежная практика»: сколько участников находят официальную работу в РК

— Целью проекта «Молодежная практика» является временное трудоустройство выпускников вузов и колледжей сроком на 12 месяцев для приобретения первоначального профессионального опыта и последующего перехода на постоянную работу. Большинство участников — выпускники педагогических и медицинских направлений: учителя, воспитатели, медицинские работники, — сообщил Олжас Бектенов в ответе на депзапрос.

По его данным, в 2024 году в рамках проекта «Молодежная практика» было направлено 33 336 молодых специалистов, из них:

16 159 — в образовательные учреждения,

4 844 — в медицинские организации, в том числе 2 657 — медсестры, 1 437 — фельдшеры, 384 — фармацевты, 302 — стоматологи, 64 — врачи общей практики.

Из них 79% трудоустроены на постоянной основе.

Среди направленных в образовательные учреждения: 1 390 — воспитатели, 2 248 — учителя начальных классов, 12 531 — предметники (в том числе 1 742 — по физкультуре, 1 389 — по иностранному языку, 718 — по казахскому языку, 714 — по химии и биологии). 51% из них трудоустроены.

— Работодатели создают временные рабочие места вне штатного расписания, не используя вакансии постоянных рабочих мест. Согласно Трудовому кодексу, решение о приеме на постоянную работу принимает работодатель в случае наличия свободной вакансии.Таким образом, проект «Молодежная практика» выполняет важную социальную функцию и зарекомендовал себя как эффективный инструмент привлечения молодых специалистов в экономику. Ведется работа по его совершенствованию — в частности, по улучшению качества отбора рабочих мест и обеспечению устойчивости результатов.В этом направлении уполномоченный орган продолжает системную работу с местными исполнительными органами, — добавил О. Бектенов.

Ранее мы писали, 40 тысяч молодых людей получат зарплату за стажировку.