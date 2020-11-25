Зарплата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования здоровой интеллектуальной нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

По словам Главы государства, нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям.

«Будет завершено создание Единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султане и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны мы построим 20 современных медицинских центров. Обеспечим всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения. Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза. Главная цель - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет», - заключил Президент.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».