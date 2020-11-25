Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Зарплата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза – Глава государства

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
25 Ноября 2020, 11:42
Зарплата врачей к 2023 году вырастет в 2,5 раза – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность формирования здоровой интеллектуальной нации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом новых глобальных вызовов будут увеличены расходы на образование, науку, здравоохранение, культуру и спорт. Это стратегические инвестиции в человеческий капитал, в будущее нашей страны. Объем финансирования здравоохранения составит не менее 5% от ВВП», - сказал Касым-Жомарт Токаев на ХХ съезде партии «Nur Otan».

По словам Главы государства, нужно быть готовыми к возможным новым эпидемиям.

«Будет завершено создание Единой национальной системы, включающей цифровизацию, телемедицину, инфраструктуру биологической безопасности. В городах Нур-Султане и Алматы будут возведены две научно-инновационные многопрофильные клиники. Для развития региональной медицины во всех областях страны мы построим 20 современных медицинских центров. Обеспечим всем необходимым оборудованием районные больницы и родильные дома, сельские лечебные учреждения. Заработная плата врачей уже к 2023 году вырастет в 2,5 раза. Главная цель - увеличить среднюю продолжительность жизни казахстанцев до 75 лет», - заключил Президент.

Напомним, в столице под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева проходит внеочередной XX съезд партии «Nur Otan».


Президент Казахстана   Нур Отан   Здравоохранение   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая