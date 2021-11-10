«Зарплата уходит на аренду» – аким Алматы ответил, как можно решить проблему с жильем

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, как решается вопрос с жильем для молодежи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире на телеканале «Алматы» у акима житель города поинтересовался: «очень остро стоит вопрос отсутствия жилья. Молодежь вынуждена арендовать квартиры, на что уходит большая часть заработной платы. Как можно выбраться из этой проблемы?»

Отвечая на этот вопрос, Б. Сагинтаев сообщил, что в Казахстане третий год реализуется программа «арендное жилье» для рабочей молодежи.

«В полночь 15 ноября стартует прием заявок по программе предоставления арендного жилья для работающей молодежи до 29 лет. Заявки можно будет подать до 23:59 часов 20 ноября текущего года», - сказал он.

Прием заявок будет производиться на сайте www.almaty-jastary.info, допуск на сайт осуществляется по электронно-цифровым ключам заявителей.

Основные требования для участников программы: возраст – до 29 лет, постоянная регистрация в Алматы не менее двух последних лет, отсутствие жилья на территории Казахстана в течение последних двух лет. Также ежемесячная заработная плата претендентов за последние шесть месяцев должна составлять свыше 40 МРП – 116 680 тенге.

Предоставляемые квартиры расположены в новых ЖК «Алма Сити-5» Наурызбайского района и ЖК «Мадениет» Алатауского района. Общее количество – 1 050 однокомнатных квартир. Срок предоставления в аренду – на пять лет без права продления.

Кроме того, в городе действует программа по предоставлению льготных займов для молодежи «Алматы жастары 3.0». Бюджет программы – 18 млрд тенге. Максимальная сумма займа – до 18 млн тенге, процентная ставка – 5%, первоначальный взнос - 10%.

По этой программе 1 000 молодых людей ежегодно получают возможность приобретения первичного и вторичного жилья. На сегодняшний день по программе «Алматы жастары 3.0» выдано 868 займов на сумму 14,7 млрд тенге.

Программа рассчитана на молодых людей, занятых в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта, СМИ, социальной работы. Также ею могут воспользоваться сотрудники вузов и НИИ, правоохранительных органов.