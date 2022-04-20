Зарплата учителей в четырех регионах вырастет до 790 тыс. тенге – министр образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учителя, выезжающие в Атыраускую, Мангистаускую, Алматинскую и Туркестанскую области из других регионов, получают более высокую зарплату. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщил глава Министерства образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат Джамиля Нурманбетова в ходе пленарного заседания отметила, что существует специальная программа, разработанная с соответствующим пакетом мер социальной поддержки по привлечению лучших педагогов с целью поддержки регионов с дефицитом учителей и большим разрывом в качестве образования.

«Для ее реализации проектом уточненного республиканского бюджета предусмотрено 3,9 млрд тенге для привлечения около двух тыс. педагогов в Атыраускую, Мангистаускую, Алматинскую и Туркестанскую области. При этом в указанных средствах запланированы расходы только на установление стимулирующей надбавки к заработной плате в размере 150 % к должностному окладу. Других расходов на социальную поддержку мы не видим. В связи с этим, каким будет социальный пакет, включая вопрос обеспечения жильем учителей, переселившихся из населенных пунктов?»,- спросила депутат.

На что А. Аймагамбетов сообщил, что эта программа начнется в сентябре этого года.

«Эти 3,9 млрд тенге охватывают оба вопроса. Во-первых, учителям предусмотрена двойная заработная плата, а также оплата найма жилья и коммунальных расходов. Почему мы рассматриваем этот вопрос? Согласно нашему законодательству, арендную плату за жилье и коммунальные услуги мы можем предоставлять только из местного бюджета. Поэтому мы решаем этот вопрос с зарплатой, чтобы не сваливать тяжесть на местный бюджет и не нарушить законодательство. К примеру, если учитель, переехавший в Мунайлинский район, получит зарплату в сентябре, то его зарплата составит около 790 тыс. тенге. Из этих 790 тыс. около 140 тыс. будут коммунальные расходы, а около 650 тыс. тенге-зарплата учителя», - сказал министр.

При этом он отметил, что в приказе ведомства и в квитанции, полученной учителем, будет прописан этот вопрос.