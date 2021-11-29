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Зарплата работников сельского хозяйства является самой низкой - Толеутай Рахимбеков

29 Ноября 2021 20:12
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Зарплата работников сельского хозяйства является самой низкой - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заработная плата наемных работников, трудящихся в сфере сельского хозяйства, значительно ниже. Об этом рассказал советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Толеутай Рахимбеков прокомментировал вопрос касательно доходов сельских жителей.

«Средняя заработная плата наемных работников, занятых в сельском хозяйстве, в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране в других отраслях экономики, и является самой низкой. Среднедушевой доход сельчан в два раза ниже, чем у горожан», - сказал во время брифинга в МСХ Толеутай Рахимбеков.

«Если говорят, что средняя зарплата по экономике составляет 180-200 тысяч тенге, то в сельском хозяйстве может быть 120 тысяч тенге. Реально они получают намного меньше (…). Те, кто постоянно, 12 месяцев на селе, они и получают 40-50 тысяч тенге», - отмечает спикер.

По информации советника министра, безработица в отдельных селах достигает до 90%.

«Что нужно сделать, чтобы повысить доходы сельчан? Сегодня они получают основную часть своих доходов от реализации сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах - ред.). К сожалению, сельчане вынуждены продавать свою продукцию всякого рода «серым» посредникам, в основном по цене в два-пять раз ниже, чем эта же продукция продается на городских рынках. Помните пример с туркестанской продукцией, когда сельчане на поле плакали, что у них капусту забирают по 35 тенге, а в городе продают за 150», - заявил Т. Рахимбеков.



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#Минсельхоз   #Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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