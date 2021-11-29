Зарплата работников сельского хозяйства является самой низкой - Толеутай Рахимбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заработная плата наемных работников, трудящихся в сфере сельского хозяйства, значительно ниже. Об этом рассказал советник министра сельского хозяйства Толеутай Рахимбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Толеутай Рахимбеков прокомментировал вопрос касательно доходов сельских жителей.

«Средняя заработная плата наемных работников, занятых в сельском хозяйстве, в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране в других отраслях экономики, и является самой низкой. Среднедушевой доход сельчан в два раза ниже, чем у горожан», - сказал во время брифинга в МСХ Толеутай Рахимбеков.

«Если говорят, что средняя зарплата по экономике составляет 180-200 тысяч тенге, то в сельском хозяйстве может быть 120 тысяч тенге. Реально они получают намного меньше (…). Те, кто постоянно, 12 месяцев на селе, они и получают 40-50 тысяч тенге», - отмечает спикер.

По информации советника министра, безработица в отдельных селах достигает до 90%.

«Что нужно сделать, чтобы повысить доходы сельчан? Сегодня они получают основную часть своих доходов от реализации сельхозпродукции, произведенной в ЛПХ (личных подсобных хозяйствах - ред.). К сожалению, сельчане вынуждены продавать свою продукцию всякого рода «серым» посредникам, в основном по цене в два-пять раз ниже, чем эта же продукция продается на городских рынках. Помните пример с туркестанской продукцией, когда сельчане на поле плакали, что у них капусту забирают по 35 тенге, а в городе продают за 150», - заявил Т. Рахимбеков.



