Зарплата работников бюджетной сферы ежегодно будет повышаться на 20% до 2025 года
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заработная плата работников бюджетной сферы будет повышаться на 20% ежегодно с 2022 по 2025 годы. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С 2020 года повысилась заработная плата более 600 тысяч педагогов и врачей, работников социальной сферы. Но работающие граждане других отраслей, финансируемых из бюджета, остались в стороне. Музейные работники, сотрудники архива, библиотек, технические работники, егеря, водители транспортных средств и другие. Поэтому с 2022 по 2025 годы государство будет ежегодно повышать заработную плату данной категории гражданских служащих в среднем на 20%. В целом, еще 600 тысяч наших соотечественников ощутят данную инициативу», - сказал Президент Казахстана, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить уровень минимальной заработной платы.
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