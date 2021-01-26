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    11:53, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Зарплата более миллиона бюджетников повысится в этом году – Аскар Мамин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году 1,3 млн человек будут охвачены мерами по трудоустройству. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что Правительство в текущем году в целях обеспечения рабочими местами, а также повышения доходов населения разработало комплекс мер. 1,3 млн человек будут охвачены мерами трудоустройства. Это позволит снизить безработицу до 4,9%.

    «Будет продолжена работа по реализации Дорожной карты занятости. В этой связи будет сделан акцент на обеспечении постоянными рабочими местами. Будут внедрены новые виды трудоустройства», - пояснил Аскар Мамин.

    Кроме того, по его словам, будут разработаны региональные дорожные карты занятости. Будет подготовлен план работ по развитию рынка труда на 2021-2027 годы.

    «В этом году в бюджетной сфере будут повышены заработные платы более 1 млн человек», - добавил Аскар Мамин.

    Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


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    Правительство Социальная поддержка Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Общество Экономика Премьер-министр РК
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