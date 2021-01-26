Зарплата более миллиона бюджетников повысится в этом году – Аскар Мамин
Глава Кабмина отметил, что Правительство в текущем году в целях обеспечения рабочими местами, а также повышения доходов населения разработало комплекс мер. 1,3 млн человек будут охвачены мерами трудоустройства. Это позволит снизить безработицу до 4,9%.
«Будет продолжена работа по реализации Дорожной карты занятости. В этой связи будет сделан акцент на обеспечении постоянными рабочими местами. Будут внедрены новые виды трудоустройства», - пояснил Аскар Мамин.
Кроме того, по его словам, будут разработаны региональные дорожные карты занятости. Будет подготовлен план работ по развитию рынка труда на 2021-2027 годы.
«В этом году в бюджетной сфере будут повышены заработные платы более 1 млн человек», - добавил Аскар Мамин.
Напомним, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.