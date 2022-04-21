Заросли тростника загорелись в природном резервате «Акжайык»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ночью на территории государственного природного резервата «Акжайык», расположенного в пяти километрах от села Дамба, загорелись заросли тростника. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Площадь возгорания составила пять гектаров. К тушению пожара привлечены специализированная пожарная часть №1, оперативно-спасательный отряд с вездеходом «Трэкол», пожарная часть №4 департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, Северо-Каспийская экологическая база реагирования. Основная часть возгорания потушена или локализована. Угрозы близрасположенному селу Дамба нет»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

В целях недопущения возгораний департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. «Необходимо воздержаться от разведения костров на природе, не бросать не потушенные окурки в траву. Если заметили горящую траву, обязательно сообщите в службу 101, 112», - отметили в ДЧС.