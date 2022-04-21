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    10:21, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Заросли тростника загорелись в природном резервате «Акжайык»

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ночью на территории государственного природного резервата «Акжайык», расположенного в пяти километрах от села Дамба, загорелись заросли тростника. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Площадь возгорания составила пять гектаров. К тушению пожара привлечены специализированная пожарная часть №1, оперативно-спасательный отряд с вездеходом «Трэкол», пожарная часть №4 департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, Северо-Каспийская экологическая база реагирования. Основная часть возгорания потушена или локализована. Угрозы близрасположенному селу Дамба нет»,- сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    В целях недопущения возгораний департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. «Необходимо воздержаться от разведения костров на природе, не бросать не потушенные окурки в траву. Если заметили горящую траву, обязательно сообщите в службу 101, 112», - отметили в ДЧС.



    Теги:
    Атырауская область МЧС Пожар Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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