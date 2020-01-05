Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Гонконге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Гонконге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финальном матче 77-я ракетка мира из Казахстана в двух сетах переиграла занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA китаянку Чжу Линь - 6:4, 7:5.

Таким образом, Зарина Дияс стала обладательницей десятого титула в карьере. Все свои турниры она выиграла в одиночном разряде, восемь из которых — в турнирах серии ITF, и только один — в серии WTA International в Токио.

Завтра казахстанка стартует в открытом турнире в «Shenzhen Open» (Китай). Ее первой соперницей станет Инъин Дуань из Китая.