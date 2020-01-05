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Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Гонконге

5 Января 2020 12:46
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Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Гонконге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Зарина Дияс выиграла турнир серии ITF в Гонконге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В финальном матче 77-я ракетка мира из Казахстана в двух сетах переиграла занимающую 72-ю строчку рейтинга WTA китаянку Чжу Линь - 6:4, 7:5.

Таким образом, Зарина Дияс стала обладательницей десятого титула в карьере. Все свои турниры она выиграла в одиночном разряде, восемь из которых — в турнирах серии ITF, и только один — в серии WTA International в Токио.

Завтра казахстанка стартует в открытом турнире в «Shenzhen Open» (Китай). Ее первой соперницей станет Инъин Дуань из Китая.


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Ключевые слова: Алматы, Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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