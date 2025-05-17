Зарина Дияс вышла в финал турнира ITF W50 в Японии

В полуфинальном поединке 31-летняя Дияс, занимающая 318-е место в мировом рейтинге WTA, одержала победу над китайской спортсменкой Ван Мэйлин (336-я позиция). Матч завершился со счетом 6:3, 3:6, 7:5 и продолжался 2 часа 16 минут.

В финале казахстанка, посеянная под шестым номером, сыграет против японки Аяно Симидзу, пятой ракетки турнира, занимающей 288-ю строчку в рейтинге WTA. Встреча состоится 18 мая и начнется после 6:00 утра по времени Астаны.

Ранее Амир Омарханов пробился в полуфинал европейского турнира.