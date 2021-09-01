Зарема Шаукенова: Побудить к действию – в этом уникальная роль ежегодных обращений Главы государства к народу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Зарема Шаукенова прокомментировала Послание Главы государства. По ее словам, каждое Послание несет в себе ведущий, магистральный месседж, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практика ежегодных Посланий Президента к народу была введена в 1995 г., когда новой Конституцией это было вменено в обязанность Главе государства. Послания в большинстве своем озвучивались Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым именно в Парламенте. Эту традицию усилил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, тем что озвучивает свое третье Послание народу Казахстана также в стенах Парламента, 1 сентября на открытии новой сессии. Обычно в обращениях Президента содержится очень большой объем информации. По ней можно определить общую картину того, чем живет страна в социально-экономическом и политическом отношении. Вместе с тем, как правило, каждое Послание несет в себе ведущий, магистральный месседж», - прокомментировала директор КИСИ.

По ее словам, важно услышать и ухватить главную идею Послания.

«Запоминающимся Послания делают созвучность его ожиданиям и образные слова, обозначающие суть проблемы и пути ее решения. Тронуть сердце, побудить к действию – в этом уникальная роль ежегодных обращений Главы государства к народу. В нынешнем Послании Касым-Жомарта Токаева обозначен большой пласт задач, связанных с нашей необходимостью быть готовыми к внешним шокам. Глава государства говорил о вызовах, которые должны учитываться в решении стратегических задач развития нашей страны. Нам следует учитывать глобальные тенденции и активно встраиваться в те из них, которые наиболее благоприятны для нашего собственного продвижения. Соответственно, необходима выработка методов противодействия тем глобальным процессам и трендам, которые несут разного рода угрозы экономической, политической, социальной стабильности и устойчивому развитию страны. Один из секретов наших успехов заключается в правильном определении рисков и вызовов и верного формата реагирования на них», - пояснила спикер.

Одним из таких вызовов является меняющаяся культурная парадигма.

«В свое время основой прорыва европейских стран стала протестантская этика. После основополагающих исследований М. Вебера протестантская этика стала рассматриваться как наиболее стимулирующая развитие социально-психологических качеств, отвечающих требованиям рыночной экономики: хозяйственно-экономической рациональности, законопослушности, трудолюбию, личной ответственности, честности, предпринимательской инициативе. Массовым распространением такого социально-психологического типа личности обусловлен расцвет предпринимательства и бизнеса в Европе в Новое время. Однако экономический прорыв Японии и Южной Кореи показал, что, помимо протестантской этики, основой стремительного экономического прогресса может стать совершенно иной психотип нации. Основными чертами общественной психологии населения создавших «экономическое чудо» стран Юго-Восточной Азии – Японии, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи, а затем и Китая – являются умеренность, трудолюбие, коллективизм, сакрализация власти, склонность к накоплению. При этом стержнем социальной психологии японцев и корейцев является так называемый «кайдзен», т. е. стремление к постоянному самосовершенствованию», - считает Зарема Шаукенова.

По ее словам, исследования, проведенные в последнее время, показали, что ценности прогресса могут быть реализованы не только в рамках западных моделей и обществ с конфуцианской философией.

«Например, активным предпринимательским духом отличаются баски в Испании, являющиеся католиками. Примеры Малайзии и Индонезии ломают устоявшиеся стереотипы о якобы имеющем место сопротивлении исламской культуры экономическому прогрессу. В то же время, нестабильность в странах арабского мира демонстрирует опасность поощрения иждивенчества и расчета только на торговлю сырьем. По данным макроэкономической статистики, 5-кратный дефицит внешнеторгового баланса Египта перекрывался преимущественно нефтяным экспортом, эксплуатацией Суэцкого канала и американской помощью. Такое экономическое поведение является безошибочным симптомом так называемой «голландской» болезни.

В сфере образования должна быть создана и реализована основа подготовки национальной элиты общества знаний, людей высочайшей внутренней культуры и профессиональной компетенции, нацеленных на поиск новых знаний, методов, технологий во всех сферах социальной деятельности. Должен поощряться инновационный стиль работы, постоянное повышение интеллектуального и профессионального уровня», - добавила спикер.

На этом же критерии следует строить систему оплаты труда, реестр госслужащих, новые механизмы социальной мобильности и структуры социально статусной стратификации.

«Инновации и постоянное совершенствование как составляющие труда должны всячески поощряться. Результат эффективности – внедренная инновация. Об этом говорит Президент в Послании, предложив создать Фонд креативной индустрии. Вторым крупным вызовом является грядущая технологическая революция, которую подготавливает накопление критической массы новаций и новых технологий. В современном мире меняется само понимание индустрии. Если ранее индустриальная мощь страны ассоциировалась с гигантизмом промышленных предприятий тяжелой индустрии, то сегодня индустриальный потенциал измеряется такими, например, показателями перехода к пятому и шестому технологическим укладам, как уровень развития нанотехнологий», - пояснила спикер.

По ее словам, о возможностях современных технологий может говорить хотя бы такой факт: уменьшение размера зерна металла с 10 микрон до 10 нанометров дает повышение прочности в 30 раз.

«По экспертным оценкам, в ближайшие десятилетия 90% материалов будут заменены принципиально новыми, что приведет к революции в различных областях техники. О перспективности работ по новым материалам свидетельствует и тот факт, что в настоящее время 22% мировых патентов выдаются на изобретения в этой области. По данным ООН, в мире ежегодно появляется более 1,5 тысяч новых химических веществ в дополнение к производимым 80 тысячам. Интенсивно развивается углехимия. Современные технологии позволяют получать из угля более 130 химических полупродуктов, а в последующем – производить более 5 тысяч наименований продукции. Только Китай инвестирует 14 миллиардов долларов на пилотные проекты получения газа из угля. Подобные разработки ведутся в США, Японии, России. Мир стал задумываться о том, что горизонт исчерпания нефтяных ресурсов ограничен полувековым – максимум, 100-летним рубежами.

Но есть еще более долгосрочные прогнозы – это формирование водородной экономики. Согласно мнению американского ученого Джереми Рифкина, мир достиг пика энергетического потребления, и глобализация есть последняя фаза углеводородной экономики. Уже в настоящее время автомобили с силовыми установками на водородных топливных элементах производят и испытывают крупнейшие автопроизводители, включая Форд, Тойоту, Фольксваген, Хонда и Хюндай. Зачастую высокотехнологические компании стоят дороже добывающих. В перспективе компьютерная и телекоммуникационная революция сольются с новой водородно-энергетической революцией, в результате чего в корне поменяется структура человеческих отношений и, соответственно, требования к инновациям. Возможно появление водородной энергетической сети, в рамках которой субъекты смогут свободно обмениваться не только информацией, но и энергией. Уже сегодня система Грид Клауд позволяет перенаправлять не только информационные потоки, но и мощности для удаленных зон. Массовое внедрение такого рода систем будет означать крушение действующих на нефти и газе энергетических компаний. Нынешние энергетические технологии и обеспечивающие их НИОКР выстраиваются вокруг нефти и ее переработки», - рассказала директор КИСИ.

Новый энергетический порядок потребует качественно новых технологий и новых направлений НИОКР. Поэтому сегодня зарубежные страны занимаются разработками в области дешевой солнечной и ветровой энергии, беспроводной связи, генетически модифицированных растений, искусственных тканей живых организмов. Стоит ли говорить после этого о важности фундаментальных исследований и науки в целом? Наука и инновации должны быть скоординированы между собой. Вся научная деятельность страны должна строиться на четких и связанных стратегических планах, скоррелированных с планами производственной сферы. В этой связи следует активно создавать новые и расширять уже созданные исследовательские университеты, укреплять их связи с производственным и коммерческим секторами.

Третье – это качественное изменение требований к управленческим технологиям и обеспечению национальной безопасности. В технологических и культурных изменениях, которыми столь богат современный мир, следует находить новые резервы для совершенствования системы управления. В свое время мы сформировали компактный и профессиональный госаппарат, который стал ведущей силой реформ. Но сегодня мы видим, что требования к государству и госслужащим становятся качественно иными. Нужны новые подходы.

«Новые требования к государственному аппарату касаются таких направлений политического менеджмента, как вопросы миграции, образования, планирования, качественного выполнения функций, стратегического планирования, превенции и урегулирования социальных конфликтов, координации управленческих решений и действий, их эффективности, а также изменения мотивации и развития необходимых компетенций работников учреждений управления. Словом, необходима системная модернизация государственного управления. В завершении Послания Президентом были сказаны сильные слова: «Все, кто сомневается в курсе Главы государства, не справляется с работой, возможно, хочет каким-то образом отсидеться, уклоняется от выполнения поручений Президента, мне кажется, должны уйти с занимаемых постов. Сейчас мы вступаем в решающий этап нашего развития. Госаппарат обязан функционировать как единый механизм. Только в этом случае мы обеспечим достижение поставленных целей», - заключила Зарема Шаукенова.