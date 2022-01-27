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Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ
27 Января 2022 09:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаукенова Зарема Каукеновна освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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