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Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ

27 Января 2022 09:09
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Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Шаукенова Зарема Каукеновна освобождена от должности директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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#Президент Казахстана   #Отставки   
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