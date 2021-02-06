Зарема Шаукенова: Независимость – это наша главная ценность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан Президент Касым-Жомарт Токаев дал старт подготовке к знаменательному событию в жизни нашей страны - к празднованию Дня Независимости. В своем выступлении Глава государства справедливо отметил, что юбилейная дата – это непросто очередной рубеж в жизни страны, а это возможность подвести итоги, вспомнить простые истины и очертить дальнейшую линию развития нашего государства. Такое мнение выразила доктор социологических наук, профессор, академик НАН РК, директор КИСИ Зарема Шаукенова, передает МИА «Казинформ».

«Действительно, если оглянуться назад, то можно с уверенностью сказать, что за годы независимости Казахстан проявил невероятную прочность на пути к экономическому росту, политической стабильности и социальному благополучию, - отмечает эксперт. - Начав свой модернизационный путь в конце прошлого столетия, в период неопределенности и турбулентности, Казахстан во главе с Первым Президентом-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым смог достичь высоких показателей экономического роста, послужившего основой нынешней социальной политики государства.

Вместе с тем, продолжая последовательную политику по повышению благосостояния населения, Касым-Жомарт Токаев в своей речи выделил несколько приоритетных направлений дальнейшего развития страны, которые образуют архитектуру будущего независимого Казахстана».

По мнению Заремы Шаукеновой, в первую очередь необходимо отметить, что Казахстан пойдет по пути совершенствования новых принципов социальной политики, сформированных на долгосрочных приоритетах по обеспечению социальной поддержки населения.

«Сюда можно отнести новые подходы к пенсионному обеспечению, расширения социальных гарантий, создание рабочих мест и др.

Вместе с тем, основой дальнейшего развития Казахстана станет человеческий капитал, на что в своем выступлении акцентировал внимание Президент, анонсировав разработку национального проекта «Поколение Независимости» и в целом пересмотр подходов к реализации молодежной политики. Молодежь, открытость и адаптивность которой позволяет быть готовыми к переменам и новым глобальным трендам, выступала и выступает ключевым фактором настоящего и будущего Казахстана», - говорит она.

Как отметил Глава государства, принцип экологичности становится важным постулатом современного общества, который должен стать не просто частью государственной политики, но и войти в повседневную жизнь каждого казахстанца. Новая траектория независимого Казахстана – это бережное отношение к себе, к окружающим и к первозданной природе родной земли. Именно ценности экологичности войдут в основу патриотизма будущего Казахстана, который начинается уже сейчас.

«Безусловно, без истории нет будущего ни у одного государства, общества, - уверена эксперт. - За годы независимости наш народ сохранил и укрепил единство и согласие как фундамент социального благополучия и процветания нашей страны. Сам путь к независимому Казахстану проложен многовековой историей нашего народа, который требует переосмысления и переоценки в контексте нового времени. Соответственно новое академическое издание по истории Казахстана призвано дать качественные интеллектуальные ответы на актуальные вопросы и вызовы, с которыми сталкивается наша страна. Независимость – это наша главная ценность, заключающая в себя возможность самостоятельного выбора идти по пути прогрессивного развития в новой глобальной реальности « .







