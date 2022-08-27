27 Августа 2022 05:26

Зарегистрироваться в Мангистауской области не могут 800 кандасов

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Около 300 детей этнических казахов в наступающем учебном году могут так и не переступить порог школы. Наши соотечественники, переехавшие из Туркменистана, а это около 800 человек, до сих пор не могут зарегистрироваться на территории Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Кандасы, вернувшиеся на историческую родину, просят одного – прописки в Мангистауской области. По их словам, им предлагают переехать в Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Абайскую области. Однако этнические казахи хотят жить и работать именно на западе. Говорят, что там живут их родственники. Ради этой возможности они готовы даже отказаться от государственных выплат.

«Так радовался, что возвращаюсь на историческую родину, что буду ближе к предкам. Я приехал сюда один со своим ребенком. Я не прошу работу, не прошу денег, дали бы хотя бы прописку», - поделился один из приехавших соотечественников.

По информации управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области, с момента открытия границы прибыло порядка 700 наших соотечественников. У большинства из них проблемы с документами. Из-за чего кандасы не могут рассчитывать на получение госуслуг. Если в течение двух месяцев не удастся оформить прописку, то им грозит депортация.

«Территория Мангистауской области в визе изначально не была указана. Из-за чего они не могут здесь оформить постоянную прописку и получать государственные услуги. В том числе, в сфере образования и здравоохранения, в миграционной службе. Мы не можем их обслуживать. Воспользоваться госусугами они могут в тех пяти регионах, отмеченных в визе», - сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Досан Жеткизген.

В северных и восточных регионах страны дефицит рабочей силы, тогда как в Мангистауской области – избыток. Поэтому государство целенаправленно регулирует поток мигрантов, объяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Это хорошо проверенный международный опыт. Это опыт стран Израиля и Германии. В интересах обеспечения национальной безопасности и экономики. Определяя регион, чтобы была новая рабочая сила, новый приток. Эти северо-восточные области, именно там кандасы могут претендовать на ряд льгот», - поделился заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и соцзащиты населения РК Ерболат Абулхатин.

Сейчас в Мангистауской области специальная комиссия рассмотрит заявление об оставлении на западе матерей-одиночек и людей пенсионного возраста. А остальные, подчиняясь закону, не имеют иного выхода, кроме как переехать. К настоящему времени 33 человека уехали в Павлодар, 16 изъявили желание переселиться в Восточный Казахстан. Но судьба полумиллиона кандасов все еще на волоске. Остались считанные дни до начала учебного года. Что будут делать дети этнических казахов 1 сентября? В Минпросвещения оставили вопрос без ответа.