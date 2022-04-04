Зарегистрироваться по месту жительства можно с помощью мобильного приложения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства, с апреля этого года запущен пилотный проект по регистрации граждан по месту жительства через мобильное приложение Halyk Homebank, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций» МВД совместно с МЦРИАП и АО «Народный Банк Казахстана» обеспечено оказание государственной услуги «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан» гражданам через мобильное приложение банка.

Это новшество позволит казахстанцам регистрироваться по месту жительства или по месту временного проживания на смартфоне за 5 минут, что более упростит получение услуги, которая на сегодня оказывается в ЦОНах, а также доступна на портале «электронного правительства» и мобильном приложении портала eGov mobile.

Для этого достаточно скачать на смартфон мобильное приложение Halyk Homebank, во вкладке «Госуслуги» выбрать – «Регистрация по месту жительства населения» и заполнить поля в зависимости от вида регистрации (постоянная или временная), срока регистрации, статуса услугополучателя (является или не является собственником жилья). О результате можно будет узнать в разделе «История».

Напомним, Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди при получении госуслуг. Он поручил полностью оцифровать эти процессы.

– Ворох бумаг, хождение по мукам. Необходимо полностью оцифровать эти процессы. «Бегать» должны данные, а не люди. Нужно стремиться к отказу от использования бумаги в межведомственном взаимодействии и при общении с гражданами, — подчеркнул Глава государства.

Министерством внутренних дел продолжается работа по цифровизации и автоматизации государственных услуг, предоставляемых гражданам Казахстана. На сегодняшний день МВД автоматизировано 38 госуслуг из 40 оказываемых ведомством. Это дает положительные эффекты. У населения сокращаются контакты с полицией. Граждане экономят свое время, так как отпала необходимость сбора справок и сведений, которые имеются в информационных системах госорганов. Имеется возможность получить государственную услугу не выходя из дома или офиса. Также сокращены этапы и сроки получения госуслуг. Обеспечена прозрачность их оказания, так как можно отслеживать этапы, а также своевременность и объективность принятого решения.