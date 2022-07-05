5 Июля 2022 21:43

Зарегистрировано 8 фактов нападения собак на людей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Чаще всего на людей нападают собаки, отвязавшиеся от цепи и находившиеся за частной территорией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года зарегистрировано 8 фактов нападения собак на людей», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По словам стражей порядка, чаще всего на людей нападают собаки, отвязавшиеся от цепи и находившиеся за частной территорией. Все владельцы собак привлечены к ответственности за допущение нападения собак на граждан по статье 407-2 КРКоАП.

«В полицию города Павлодара обратилась горожанка по факту укуса собаки в частном секторе. Женщина шла домой, навстречу ей выбежала собака и укусила ее. Владелец собаки установлен и привлечен к административной ответственности по статье 407-2 КРКоАП, назначена экспертиза», - сообщили в департаменте.

Владельцы частных жилых помещений должны содержать собак в границах личного подворья, исключающих их побег, иметь предупредительную табличку о наличии собак при входе на подворье. В противном случае могут быть печальные последствия.

«Запрещено выгуливать собак и кошек во дворах, на детских площадках, участках детских дошкольных учреждений, школьных дворах, территориях лечебно-профилактических и медицинских учреждений здравоохранения, стадионах, в парках, скверах. Если животное оставило экскременты в подъездах, на лестничных площадках, спортивных, детских площадках, газонах, тротуарах, территориях парков и скверов, они убираются владельцем собак и кошек», - отметили в ведомстве.

Кроме того, владельцы не должны допускать выгул собак без поводка и намордника в общественных местах.

«Всего же с начала года более 2000 владельцев привлечены к административной ответственности за нарушение правил выгула собак и кошек», - сообщили в полиции.