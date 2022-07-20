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Зарегистрировано 14 тыс. случаев заражения человека оспой обезьян - ВОЗ
20 Июля 2022 21:11

Зарегистрировано 14 тыс. случаев заражения человека оспой обезьян - ВОЗ

ЖЕНЕВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах. Об этом заявил во среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 80 странах, - отметил он. - Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке».

«В некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в некоторых – восходящая», - сказал глава ВОЗ.

Однако в любом случае, заметил Гебрейесус, самым важным инструментом для борьбы со вспышкой является распространение информации, чтобы люди могли лучше защитить себя.


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