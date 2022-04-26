Зарегистрировали 42 лесных пожара с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в стране регистрируется около 800 лесных и степных пожаров и возгораний. Об этом заявил министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективное предупреждение и ликвидация природных пожаров является одним из основных направлений, на котором акцентировано внимание государственной системы гражданской защиты. Ежегодно в стране регистрируется около 800 лесных и степных пожаров и возгораний», - сказал в ходе заседания Правительства Юрий Ильин.

Министр напомнил, что в прошлом году в лесном фонде страны зарегистрирован 751 пожар, уничтоженная огнем лесная площадь составила 167 тыс. гектар. Прямой материальный ущерб без учета нанесенного экологии вреда превысил 6 млрд тенге.

«Наибольшее количество лесных пожаров произошло в Восточно-Казахстанской области - 194 случая, Актюбинской - 123, Павлодарской – 114, Костанайской - 100. Высокая пожарная опасность сохраняется и в текущем году. С начала года у нас уже зарегистрировано 42 лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 668 гектаров», - сообщил глава МЧС.

«По прогнозу «Казгидромет» в предстоящий пожароопасный период температура в среднем составит +30ºС, а в южной, восточной и западной части республики прогнозируется засушливость и дефицит осадков с повышением температуры до +40ºС. Все это, безусловно, значительно увеличит пожарные риски в лесном фонде», - заявил министр.

Как проинформировал глава ведомства, во всех регионах уже приступили к реализации профилактических мероприятий. Сотрудники противопожарной службы возобновляют объезды по крестьянским хозяйствам, проводят инструктажи работников и руководителей, проверяют наличие первичных средств пожаротушения, распространяют специальные памятки с рекомендациями.

Ранее сообщалось, что 188 работников гослесохраны оштрафованы за крупные пожары.