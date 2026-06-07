Заразившийся Эболой врач из США выздоровел после лечения в Германии

Берлинская клиника «Шарите» сообщила о выздоровлении американского врача, который заразился вирусом Эбола во время работы в ДР Конго, передает Kazinform со ссылкой на DW.

После 17 дней лечения пациента выписали из больницы, его состояние оценивается как хорошее. 39-летний хирург Питер Стаффорд работал в составе христианской миссионерской организации Serge. По данным медиков, он заразился во время проведения операции в ДР Конго.

В клинику «Шарите» пациент поступил 20 мая с выраженными симптомами заболевания и высокой вирусной нагрузкой. Немецкие специалисты применили противовирусную терапию, поддерживающее лечение и экспериментальные препараты, которые пока проходят клинические испытания.

Врачи сообщили, что уже к 30 мая вирус перестал обнаруживаться в организме пациента. После завершения курса лечения медики подтвердили его полное выздоровление.

Последняя вспышка заболевания связана с редким штаммом вируса Эбола «Бундибугйо». Для этого варианта инфекции пока не существует одобренной вакцины или специализированного лечения.

Вместе с врачом карантин проходили его супруга и дети. Они считались контактными лицами с высоким риском заражения. После медицинского наблюдения ограничения были сняты, а семья покинула карантин без признаков заболевания.

Тем временем, ВОЗ сообщила о почти 500 подтвержденных случаях заражения вирусом Эбола в Центральной Африке.

Напомним, Эбола передается через биологические жидкости и тесный контакт с инфицированными людьми. Болезнь считается одной из самых опасных вирусных инфекций и нередко приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что ВОЗ запускает программу на $518 млн для борьбы со вспышкой Эболы.