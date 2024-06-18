Зараженную ягодной дрозофилой черешню пытались завезти в Казахстан

На фитосанитарном контрольном посту «Карасу», расположенном на приграничной территории с Кыргызской Республикой (Жамбылская область), при проведении карантинного фитосанитарного контроля были взяты образцы продукции для проведения лабораторной экспертизы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

По результатам заключения карантинной лаборатории были потверджены факты заражения карантинным объектом – Азиатской ягодной дрозофилой - черешни весом 20500 кг и 18800 кг, загруженной в 2 автотранспортных средства, следовавших из Кыргызстана в Россию, а так же черешни весом 900 кг, следововшей из Кыргызстана в Казахстан.

В отношении каждого из собственников продукции были применены меры в виде административных штрафов в размере 20 МРП. Также, вся подкарантинная продукция, зараженная карантинным объектом, была возвращена в страну экспортера в Кыргызскую Республику.

Азиатская ягодная дрозофила (Drozophila suzukii) – является не распрострененным карантинным объектом в Республике Казахстан, имеющая карантинное заначение. Этот вредитель повреждает около 60 видов плодовых и ягодных культур таких как виноград, клубника, персик, абрикос, черешня, малина и т.д. Распространены в рядах стран Америки, Африки, Азии и Европейского Союза. Имаго Азиатской ягодной дрозофилы длиной 2-3 мм, с красными галазами, тело светло-коричневое или желтовато коричневое, с черными поперечными полосами на брюшке. Азиатская ягодная дрозофила в отличие других видов дрозофил заселяет именно неповрежденные спелые плоды и питается ими, нанося существенный вред урожаю. Повреждает плод почти незаметными надрезами и затем откладывает яйца. Вылупившиеся из яиц личинки в течении всей жизни питаются внури полода, что вызывает размягчение и загневание его тканей.

Ранее также сообщалось, что на границе с Кыргызстаном обнаружены 40 тонн зараженной черешни.

Важно помнить, карантинные объекты не несут вреда жизни и здоровью человеку, но могут нанести значительный урон сельскому хозяйству.