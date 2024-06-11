Заражение ВИЧ в больнице Алматы: новую должность экс-главврача прокомментировали в Минздраве

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на брифинге в Правительстве прокомментировала новую должность уволенного главврача больницы в Алматы, в которой пациенты заразились ВИЧ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее появилась информация, что Наримана Табынбаева назначили главным врачом в детской клинической больнице «Аксай», где он проработал 4 дня.

- В целом расследование уже закончено. Что касается на тот момент главного врача, он был уволен. Сегодня он находится в пенсионном возрасте, но врач - это такая специальность, после пенсии он тоже может работать. Поэтому сегодня он работает. Я не думаю, что есть возможность на первых руководящих должностях работать. Но, в целом, как практикующий врач, как ученый он может продолжать свою деятельность в полном объеме, - пояснила глава Минздрава.

Напомним, в июне прошлого года было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в центральной городской клинической больнице Алматы. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.

После проведения расследования в центральной городской клинической больнице Алматы уволили первого руководителя и его заместителя. Также две медсестры были привлечены к дисциплинарной ответственности.