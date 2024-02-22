Кого наказали за заражение ВИЧ в больнице Алматы

После проведения расследования в центральной городской клинической больнице Алматы, где было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом, уволили первого руководителя и его заместителя. Также две медсестры были привлечены к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По результатам расследования, которое проводила комиссия в течение двух месяцев, во-первых, материалы были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки. Касательно медицинского персонала, то первый руководитель был освобожден, заместитель руководителя по эпидемиологическим вопросам также был освобожден от занимаемой должности. И были привлечены к дисциплинарной ответственности медицинские сестры, у которых по факту расследования были установлены нарушения стандартов операционных процедур. Это две медицинские сестры, — сообщил журналистам председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуркан Садвакасов.

Он добавил, что по итогам рассмотрения дела в следственных органах, могут быть предусмотрены другие виды наказаний. Дело все еще расследуется.

Напомним, в июне прошлого года было выявлено три случая с ВИЧ-положительным статусом в центральной городской клинической больнице Алматы. По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью.