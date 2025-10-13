За растрату почти 300 млн тенге осудили чиновника и предпринимателя в Павлодарской области

В областной прокуратуре сообщили, в 2024 году был выявлен факт незаконного подписания актов выполненных работ по строительству 4 физкультурно-оздоровительных комплексов. Надзорный орган при расследовании выяснил, что государству нанесен ущерб в более чем 290 миллионов тенге.

— Межрайонный суд города Аксу огласил приговор по делу о растрате бюджетных средств в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались бывший руководитель отдела строительства города Аксу и подрядчик, оба приговорены к 7 годам лишения свободы, — сообщили в прокуратуре Павлодарской области.

Отмечается, что заседания в суде сделали показательными, куда приглашали руководителей госорганов. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в Акмолинской области публично озвучили приговор руководителю Дома культуры, обвиненной в растрате 2,5 млн тенге.