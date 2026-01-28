Запустить в Казахстане льготную ипотеку для госслужащих просит депутат

По его словам, сегодня госслужащие часто становятся объектом критики со стороны общества.

— Особенно достается чиновникам среднего и низшего звена, чей уровень компетенции и вовлеченности и вправду оставляет желать лучшего. При этом игнорируется реальное положение сотрудников среднего и низшего звена — специалистов и руководителей отделов, на которых фактически держится исполнительная и организационная работа госаппарата. Именно эти сотрудники выполняют основной объём сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тысяч тенге, что не соответствует уровню нагрузки и ответственности, — заявил Ерлан Стамбеков.

Депутат отметил, что введённая ранее факторно-балльная система оплаты труда на госслужбе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась.

При этом, в отличие от врачей и учителей, на законодательном уровне существенно ограничены возможности госслужащих для дополнительного заработка.

— В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует проводимые реформы. Более того, на местах наблюдаются случаи отсутствия по причине недобора специалистов целых отделов, иными словами, в госаппарате сложился устойчивый «кадровый голод», — сказал Ерлан Стамбеков.

В этой связи депутат предложил Правительству: