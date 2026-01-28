Запустить в Казахстане льготную ипотеку для госслужащих просит депутат
Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков призвал Правительство рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, сегодня госслужащие часто становятся объектом критики со стороны общества.
— Особенно достается чиновникам среднего и низшего звена, чей уровень компетенции и вовлеченности и вправду оставляет желать лучшего. При этом игнорируется реальное положение сотрудников среднего и низшего звена — специалистов и руководителей отделов, на которых фактически держится исполнительная и организационная работа госаппарата. Именно эти сотрудники выполняют основной объём сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тысяч тенге, что не соответствует уровню нагрузки и ответственности, — заявил Ерлан Стамбеков.
Депутат отметил, что введённая ранее факторно-балльная система оплаты труда на госслужбе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась.
При этом, в отличие от врачей и учителей, на законодательном уровне существенно ограничены возможности госслужащих для дополнительного заработка.
— В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует проводимые реформы. Более того, на местах наблюдаются случаи отсутствия по причине недобора специалистов целых отделов, иными словами, в госаппарате сложился устойчивый «кадровый голод», — сказал Ерлан Стамбеков.
В этой связи депутат предложил Правительству:
- разработать и внедрить подходы к оплате труда, которые устранят перекосы между уровнем ответственности и уровнем доходов госслужащих среднего и низшего звена;
- внедрить систему социальных стимулов для госслужащих среднего и низшего звена, которые будут включать в себя льготы по медицинскому обслуживанию, образованию и льгот по приобретению жилья;
- рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих на базе «Отбасы банк» без первоначального взноса, с низкой процентной ставкой и компенсацией вознаграждения банка за счет государства.