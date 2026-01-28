РУ
    16:54, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Запустить в Казахстане льготную ипотеку для госслужащих просит депутат

    Депутат Мажилиса Ерлан Стамбеков призвал Правительство рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ипотека
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    По его словам, сегодня госслужащие часто становятся объектом критики со стороны общества.

    — Особенно достается чиновникам среднего и низшего звена, чей уровень компетенции и вовлеченности и вправду оставляет желать лучшего. При этом игнорируется реальное положение сотрудников среднего и низшего звена — специалистов и руководителей отделов, на которых фактически держится исполнительная и организационная работа госаппарата. Именно эти сотрудники выполняют основной объём сложной и ответственной работы, однако их заработная плата начинается от 180 тысяч тенге, что не соответствует уровню нагрузки и ответственности, — заявил Ерлан Стамбеков.

    Депутат отметил, что введённая ранее факторно-балльная система оплаты труда на госслужбе, заявленная как мера улучшения финансового положения, на практике привела к росту доходов преимущественно высшего звена руководства. Для большинства же сотрудников ситуация не улучшилась, а диспропорция в оплате труда усилилась.

    При этом, в отличие от врачей и учителей, на законодательном уровне существенно ограничены возможности госслужащих для дополнительного заработка.

    — В результате рядовые специалисты лишены возможности обеспечить базовую социальную стабильность, включая приобретение жилья, что демотивирует кадры, провоцирует отток специалистов и дискредитирует проводимые реформы. Более того, на местах наблюдаются случаи отсутствия по причине недобора специалистов целых отделов, иными словами, в госаппарате сложился устойчивый «кадровый голод», — сказал Ерлан Стамбеков.

    В этой связи депутат предложил Правительству:

    • разработать и внедрить подходы к оплате труда, которые устранят перекосы между уровнем ответственности и уровнем доходов госслужащих среднего и низшего звена;
    • внедрить систему социальных стимулов для госслужащих среднего и низшего звена, которые будут включать в себя льготы по медицинскому обслуживанию, образованию и льгот по приобретению жилья;
    • рассмотреть возможность предоставления льготной ипотеки для государственных служащих на базе «Отбасы банк» без первоначального взноса, с низкой процентной ставкой и компенсацией вознаграждения банка за счет государства.
