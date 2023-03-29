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Запустить полный комплекс мер поддержки казахстанского МСБ призвал Глава государства

Азамат Сыздыкбаев
29 Марта 2023, 10:37
Запустить полный комплекс мер поддержки казахстанского МСБ призвал Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва заявил о важной роли малого и среднего предпринимательства в развитии страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство. Об этом много говорилось, однако, значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

По словам Главы государства, нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны.

«Нам необходима новая волна предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам, за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе. Важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им», - добавил Президент РК.


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