Запустить онлайн-ресурс для сбора предложений по дебюрократизации поручил Президент

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обеспечить запуск постоянно действующего онлайн-ресурса для сбора предложений по дебюрократизации и повышению эффективности государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить запуск постоянно действующего онлайн-ресурса для сбора предложений по дебюрократизации и повышению эффективности государственных органов. Агентствам Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам и по делам государственной службы совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на регулярной основе проводить анализ предложений, поступающих на онлайн-ресурс», - говорится в тексте Указа.