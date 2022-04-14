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Запустить онлайн-ресурс для сбора предложений по дебюрократизации поручил Президент

Автор:  
Арайлым Мұрат
14 Апреля 2022, 08:47
Запустить онлайн-ресурс для сбора предложений по дебюрократизации поручил Президент

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству обеспечить запуск постоянно действующего онлайн-ресурса для сбора предложений по дебюрократизации и повышению эффективности государственных органов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о дебюрократизации деятельности государственного аппарата.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить запуск постоянно действующего онлайн-ресурса для сбора предложений по дебюрократизации и повышению эффективности государственных органов. Агентствам Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам и по делам государственной службы совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан на регулярной основе проводить анализ предложений, поступающих на онлайн-ресурс», - говорится в тексте Указа.

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