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    16:42, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Запустить конкурс лучших визуальных графических исполнений национальных образов предложили в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Запустить конкурс по определению лучших визуальных графических исполнений национальных образов предложила генеральный продюсер телеканала «Balapan» Сандугаш Кенжебаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Дети и подростки – очень эмоциональны и зрительно восприимчивы. И для воспитания патриотизма нужна визуальная национальная символика, национальные образы», - сказала Сандугаш Кенжебаева, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

    Она отметила, что старшему поколению знаковые образы и символы визуальной пропаганды прошлой эпохи знакомы с детства.

    «Мои родители иногда вспоминают такие плакаты как «Ты записался добровольцем?» или же «Кто не работает – тот не ест». В настоящее время по стране реализуется проект #Біздіңбатырлар», «#Героисрединас по популяризации современных героев-казахстанцев на билбордах улиц.

    Думаю, таких проектов должно быть больше. Ведь дети впитывают в себя то, что видят», - добавила Сандугаш Кенжебаева.

    По ее словам, побуждающие к добру и патриотизму образы и изображения должны быть на стенах в детских садах, школах, на обложках учебников, тетрадей и дневников.

    «Поэтому предлагаю запустить конкурс по определению лучших визуальных графических исполнений национальных образов. Эта символика должна также найти отражение в нашей повседневной жизни, системе образования, в социальных сетях, и в целом в продвижении нашего уникального национального стиля в обществе», - подчеркнула Сандугаш Кенжебаева.


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