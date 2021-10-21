Запустить конкурс лучших визуальных графических исполнений национальных образов предложили в РК
«Дети и подростки – очень эмоциональны и зрительно восприимчивы. И для воспитания патриотизма нужна визуальная национальная символика, национальные образы», - сказала Сандугаш Кенжебаева, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.
Она отметила, что старшему поколению знаковые образы и символы визуальной пропаганды прошлой эпохи знакомы с детства.
«Мои родители иногда вспоминают такие плакаты как «Ты записался добровольцем?» или же «Кто не работает – тот не ест». В настоящее время по стране реализуется проект #Біздіңбатырлар», «#Героисрединас по популяризации современных героев-казахстанцев на билбордах улиц.
Думаю, таких проектов должно быть больше. Ведь дети впитывают в себя то, что видят», - добавила Сандугаш Кенжебаева.
По ее словам, побуждающие к добру и патриотизму образы и изображения должны быть на стенах в детских садах, школах, на обложках учебников, тетрадей и дневников.
«Поэтому предлагаю запустить конкурс по определению лучших визуальных графических исполнений национальных образов. Эта символика должна также найти отражение в нашей повседневной жизни, системе образования, в социальных сетях, и в целом в продвижении нашего уникального национального стиля в обществе», - подчеркнула Сандугаш Кенжебаева.