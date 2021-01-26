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    14:35, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Запустить информсистему «Е-обращение» во всех госорганах до 1 июля поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еще один важный момент. Мы реализуем концепцию «Слышащего государства». Многое в этом направлении уже сделано. Главный инструмент – перезапуск работы с обращениями граждан. Только в прошлом году госорганами было рассмотрено более 1 млн 900 тысяч обращений. Большая цифра. На мое имя их поступило около 32 тысяч - на треть больше, чем в 2019 году», - сказал в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента, более 80% обращений к нему – это вопросы, которые относятся к исключительной компетенции различных госорганов.

    «Фактов формализма и отписок все еще много. Это уже системная проблема, которую придется решать законодательно путем реформы всего государственного устройства», - отметил Глава государства.

    Для повышения качества работы с заявителями Касым-Жомарт Токаев поручил развернуть новую информационную систему «Е-обращение» и центры «Нәтиже». До 1 июля система должна быть запущена во всех госорганах.


    Отметим, сегодня проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства будут представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также будут рассмотрены планы на предстоящий период.


    Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «Слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.



    Теги:
    Правительство Президент 2020-Итоги года Президент Казахстана Правительство РК Главная Общество Послание Президента РК. Сентябрь 2019
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