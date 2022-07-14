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Запустить Цифровую карту семьи до конца года поручил Касым-Жомарт Токаев
14 Июля 2022 11:50

Запустить Цифровую карту семьи до конца года поручил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительству необходимо перейти на проактивный формат соцподдержки. Об этом заявил Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Крайне важно обеспечить поддержку социально уязвимых слоев населения. Правительству необходимо перейти на проактивный формат социальной поддержки, сделав ее более адресной», - заявил во время расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев.

«Социальную карту семьи необходимо довести до ума, чтобы она, наконец, стала реальностью. Первоначальная концепция проекта неоднократно менялась из-за участия в ее разработке нескольких ведомств», - сказал он.

В этой связи, Президент поручил Правительству до конца года запустить Цифровую карту семьи, а также внедрить Социальный кошелек.

Сегодня в режиме видеоконференции проходит расширенное заседание Правительства под председательством Президента Казахстана.

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Автор:
Корреспондент

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