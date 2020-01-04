Запуск завода обеспечит питьевой водой отдаленные районы Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее благодаря запуску предприятия по переработке масличных культур, питьевой водой будут обеспечены два отдаленных посёлка, передаёт МИА «Казинформ».

Аким города Семея Ермак Салимов рассказал, что в 2019 году бывший завод «Семей су» получил новую жизнь. На его базе теперь будут перерабатывать масличные культуры. Проект запущен, но будет завершен в 2020 году.

«Этот проект завершится, повлияет на развитие сельского хозяйства, так как этому заводу понадобятся семена масличных культур: подсолнечника, рапса. У наших аграриев появится мотивация для выращивания этих культур, станут по приемлемым ценам их сбывать. Мы нацеливаем их (владельцев предприятия) на то, чтобы они вернулись к тому профилю, который был закреплен за этим предприятием раньше, это розлив воды и пива. Компания намерена этим заняться, понимая, что сбыт этой продукции будет», - отметил Е. Салимов.

При этом аким подчеркнул, что с запуском предприятия у них появился доступ к водозабору «Боровлянка», который ранее принадлежал заводу «Семей су».

«Мы на днях получим проект по водоснабжению этого микрорайона, чтобы с Боровлянского водозабора обеспечить водой районы Восход и Восточный. Запуск одного простаивающего предприятия решает массу вопросов», - подытожил Е. Салимов.

Напомним, что деятельность завода «Семей су», который специализировался на производстве пива, газированных напитков и алкогольной продукции, была приостановлена из-за нарушений еще в начале 2000 года.